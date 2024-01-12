Город изо льда и снега в Китае установил мировой рекорд

FISHKINET
Microsoft открыла перспективный материал для новых аккумуляторов за две недели расчётов — в сотни раз быстрее учёных Microsoft открыла перспективный материал для новых аккумуляторов... Камень преткновения. Ювелиры не могут продать изумруд, украсивший стринги Ивлеевой на время "голой вечеринки" Камень преткновения. Ювелиры не могут продать изумруд, украсивший... 15 досадных случаев, которые ничто не предвещало 15 досадных случаев, которые ничто не предвещало 100 городов мира готовы избавиться от употребления мяса и молочных продуктов к 2030 году 100 городов мира готовы избавиться от употребления мяса и молочных... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР В Москве скончался народный артист СССР Юрий Соломин В Москве скончался народный артист СССР Юрий Соломин В Зеленоградске кто-то нажаловался на котика, который живёт в магазине В Зеленоградске кто-то нажаловался на котика, который живёт в магазине Судебное решение по смертельному ДТП в состоянии опьянения Судебное решение по смертельному ДТП в состоянии опьянения Гаишники приняли дальнобойщика с инсультом за пьяного, оставив его на морозе, а потом просили замять дело, чтобы не "ломать жизнь парням" Гаишники приняли дальнобойщика с инсультом за пьяного, оставив его... В Югре таксист-мигрант рассердился на просьбу выключить национальную музыку и выгнал пассажирку на мороз В Югре таксист-мигрант рассердился на просьбу выключить... 25 интересных странностей, обнаруженных учеными в космосе 25 интересных странностей, обнаруженных учеными в космосе 30 интересных придумок, которые люди заметили во время путешествий 30 интересных придумок, которые люди заметили во время путешествий Мальчик нашёл себе нового друга Мальчик нашёл себе нового друга Проверка скорости реакции двух спортсменов Проверка скорости реакции двух спортсменов Огненный Бентли влетел в АЗС Огненный Бентли влетел в АЗС Любая история становится нескучной с Леонидом Каневским Любая история становится нескучной с Леонидом Каневским Мемы из соцсетей. Свежак за 11 января Мемы из соцсетей. Свежак за 11 января Автодор показал видео от участников массового ДТП на трассе М11 и рассказал как делать не надо Автодор показал видео от участников массового ДТП на трассе М11 и... Коты, совершившие невозможное, чтобы вернуться домой Коты, совершившие невозможное, чтобы вернуться домой
Город изо льда и снега в Китае установил мировой рекорд

Город изо льда и снега в Китае установил мировой рекорд

Автор:
12 января 2024 07:57
Метки: Видео   Китай   Харбин   в мире   лёд   парк развлечений   рекорд   
592
4
1

Китайский парк развлечений Harbin Ice-Snow World, расположенный в Харбине, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой временный тематический парк льда и снега.

Это настоящий снежный город, и в 2024 году его площадь составила около 816 000 м². В парке есть более 2000 ледяных и снежных скульптур, а на создание города более 10 000 строителей потратили целый месяц. Ледяной город строят в Харбине регулярно с 1999 года.


Харбин, столица провинции Хэйлунцзян, — шумный мегаполис на северо-востоке Китая с населением более 5 млн человек. Это удивительный город с богатой историей и культурой, известный своим уникальным сочетанием китайского и русского влияния.

Фестиваль льда и снега в столице провинции Хэйлунцзян — один из крупнейших зимних тематических фестивалей в мире, который ежегодно привлекает миллионы туристов.

Если гости замерзли или устали от игр и развлечений, для них открыты десятки магазинов различных брендов, рестораны, супермаркеты с самообслуживанием и закусочные.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Китай   Харбин   в мире   лёд   парк развлечений   рекорд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

621688



Другие посты автора
Популярное
В России предложили разобраться с дефицитом кадров с помощью пенсионеров
В России предложили разобраться с дефицитом кадров с помощью пенсионеров
Автодор показал видео от участников массового ДТП на трассе М11 и рассказал как делать не надо
Автодор показал видео от участников массового ДТП на трассе М11 и рассказал как делать...
Набирающие популярность
Когда они пришли за кассирами, мы молчали
Когда они пришли за кассирами, мы молчали
Что за странные часы в сериале «Бандитский Петербург»? Все просто!
Что за странные часы в сериале «Бандитский Петербург»? Все просто!
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Покушения не ёлку не прошли бесследно

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#Прикол#ДТП#факты#Автовсячина#забавно#Разное#улыбнуло
#животные#машина#Юмор#интересное#авто аварии#фильм#подборка#США#уголовное дело#Ynews
#автомобили#в мире#люди#аварии#кино#позитив#кот#Еда#шоу бизнес#познавательно
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки Индианка установила мировой рекорд по длине волос Индианка установила мировой рекорд по длине волос Мини-поезд для урожая на поле в Китае Мини-поезд для урожая на поле в Китае Пожарные спасли лошадей из замерзшего озера Пожарные спасли лошадей из замерзшего озера На Филиппинах установили мировой рекорд по&nbsp;«матрасному домино» На Филиппинах установили мировой рекорд по «матрасному домино»

На что жалуетесь?

Вернуться