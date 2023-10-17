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Новая подборка анимационных роликов по технике безопасности из Китая, за основу которых взяты реальные трагические происшествия. Предыдущая часть.
Правила техники безопасности написаны кровью. Помните это.
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У нас в компании, где я работал, подобные ролики крутят на приёме-передаче смены.
А на "фишках" рабочие сидят?
Аудитория здесь - системные администраторы, либо пенсионеры со сторожами. Ну и официальные представители структур внутренних органов, типа кишки, печень, поджелудочная...
Для любого оборудования есть защита "от дурака" - абсолютно любого!
Защиту ломают "умные".
Посмотрев эти ролики, люди работать туда не пойдут.
Какой "дурак" здоровьем рисковать будет за 30-50 кр?
И да - это надо делать аккуратно...