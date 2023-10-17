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Ролики по технике безопасности, основанные на реальных происшествиях. Часть 2

Ролики по технике безопасности, основанные на реальных происшествиях. Часть 2

Автор:
17 октября 2023 12:02
Метки: Видео   Китай   в мире   познавательно   тб   техника безопасности   
1053
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Новая подборка анимационных роликов по технике безопасности из Китая, за основу которых взяты реальные трагические происшествия. Предыдущая часть.

Правила техники безопасности написаны кровью. Помните это.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   в мире   познавательно   тб   техника безопасности   
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7  комментариев
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62k
doker 46 минут назад
Нет, показывать нужно, но не на "Фишках".
У нас в компании, где я работал, подобные ролики крутят на приёме-передаче смены.
А на "фишках" рабочие сидят?
Аудитория здесь - системные администраторы, либо пенсионеры со сторожами. Ну и официальные представители структур внутренних органов, типа кишки, печень, поджелудочная...
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7k
vasilykopkov 12 минут назад
Все токари шлифуют готовые детали наждачкой и полируют по необходимости.
И да - это надо делать аккуратно...
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11k
Vacony Полчаса назад
последнее не совсем понял...
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