Массовое производство роботов на заводе в Китае

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В сети завирусилось видео с китайской фабрики роботов-гуманоидов. Они выглядят невероятно живыми, а некоторые их движения неотличимы от человеческих.
Все понимают, что часть роботов пойдет в секс индустрию. Одни считают это аморальным, другие говорят, что это снизит количество преступлений, связанных с изнасилованиями.
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