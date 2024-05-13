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Массовое производство роботов на заводе в Китае

Массовое производство роботов на заводе в Китае

Автор:
13 мая 2024 09:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   в мире   женщины-роботы   завод   новости   роботы   
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В сети завирусилось видео с китайской фабрики роботов-гуманоидов. Они выглядят невероятно живыми, а некоторые их движения неотличимы от человеческих.


Все понимают, что часть роботов пойдет в секс индустрию. Одни считают это аморальным, другие говорят, что это снизит количество преступлений, связанных с изнасилованиями.

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Метки: Видео   Китай   в мире   женщины-роботы   завод   новости   роботы   
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5  комментариев
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804
Шурман Час назад
Шиздец
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9k
Фон Шниппельблох Полчаса назад
Китайдец какой-то)))
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11
niconectar 38 минут назад
Им просто не хватает, рабочих рук
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11k
Vacony 56 минут назад
вот что то не нравится мне это все....
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3429 постов (3054 в горячем)

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