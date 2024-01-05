Тренировку пришлось прервать из-за падения одной из участниц

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Тренировка на открытом воздухе закончилась для одной из женщин болезненным падением.
Занятие двух китаянок, исполняющих физические упражнения на мосту под аккомпанемент певицы, закончилось падением одной из любительниц активного отдыха и поломкой конструкции. Часть конструкции упала на даму и травмировала её.
Съёмочный процесс музыкального выступления пришлось прервать, так как женщине потребовалась помощь медицинского персонала.
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