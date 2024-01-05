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Тренировку пришлось прервать из-за падения одной из участниц

Тренировку пришлось прервать из-за падения одной из участниц

Автор:
05 января 2024 09:11
Метки: Видео   Китай   в мире   неудача   падение   фейл   
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Тренировка на открытом воздухе закончилась для одной из женщин болезненным падением.

Занятие двух китаянок, исполняющих физические упражнения на мосту под аккомпанемент певицы, закончилось падением одной из любительниц активного отдыха и поломкой конструкции. Часть конструкции упала на даму и травмировала её.

Съёмочный процесс музыкального выступления пришлось прервать, так как женщине потребовалась помощь медицинского персонала.

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Метки: Видео   Китай   в мире   неудача   падение   фейл   
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14k
KotSkripaley Час назад
Цемент там ослиной мочой разбавили...
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2k
Андерсен 2 минуты назад
Бой-баба. Бетонный забор голыми руками на запчасти рвет, а вы говорите - коня на скаку
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