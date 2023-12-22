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Мини-поезд для урожая на поле в Китае

Мини-поезд для урожая на поле в Китае

Автор:
22 декабря 2023 11:59
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Китай   баклажан   в мире   поезд   поле   урожай   
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Китайские фермеры запустили в поле подобие поезда для перевозки баклажанов.

Фермеры из провинции Юньнань (Китай) понимают, что созревшие баклажаны нужно не только собрать, но и вывезти с поля.

Поэтому умельцы запустили подобие поезда, на который ставят корзины с урожаем. Да и сами с удовольствием садятся на необычный транспорт, чтобы, будучи уставшими, не идти с работы на своих двоих.


Пользователи интернета не только похвалили идею, но и посмеялись над тем, как забавно выглядит подобный транспорт. Баклажанный поезд — это что-то новенькое.

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Метки: Видео   Китай   баклажан   в мире   поезд   поле   урожай   
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satra 2 часа назад
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