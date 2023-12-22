Мини-поезд для урожая на поле в Китае

Фермеры из провинции Юньнань (Китай) понимают, что созревшие баклажаны нужно не только собрать, но и вывезти с поля.

Поэтому умельцы запустили подобие поезда, на который ставят корзины с урожаем. Да и сами с удовольствием садятся на необычный транспорт, чтобы, будучи уставшими, не идти с работы на своих двоих.