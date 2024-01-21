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В Китае детей заставили стоять, чтоб ели быстрее

В Китае детей заставили стоять, чтоб ели быстрее

Автор:
21 января 2024 09:59
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Видео   Еда   Китай   в мире   дети   столовая   школа   
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В одной из школ Хэнаня директор проявил инициативу, которая привела к большому скандалу. Но помыслы у него были самые светлые – чтобы дети лучше учились.

Директор средней школы велел убрать из столовой все стулья и скамейки. А то школьники взяли за привычку беседовать за обедом, не спешить и наслаждаться дружбой вместо того, чтобы спешить скорее в класс и повторять уроки.


- У учеников все еще есть столы, чтобы они могли поставить свои чашки или тарелки. Так что местами для питания мы детей обеспечили, - поделился гений администрирования.

По расчетам директора так он сможет сократить время обеда каждого ученика до 10 минут вместо большой перемены.

Откуда такие повадки

На самом деле такая жестокая практика раньше была распространена в Китае. Когда промышленность только поднималась, и страна продвигалась за счет дешевой рабочей силы.

Тогда условия на фабриках были такими же рабскими, как в Бангладеш, потому и стульев работникам в столовой не давали. Чтобы быстрее возвращались к работе и не думали отдыхать.

Но китайские школы и без того не курорт, а та еще потогонка. Особенно те, что считаются лучшими для подготовки к поступлению.

Родители записывают своих детей в «жесткие» школы в очередь. Они сами не против того, чтобы с их детьми обращались как можно жестче.

В Азии считается, что дисциплина идет только на пользу ребенку. Особенно если он не может учиться в обычной школе из-за пристрастия к телефонным играм. В таких школах учеба начинается с пробежки на спортивном поле в 5: 30 утра.

Или подключают камеры с ИИ в классе, которые при помощи скрипта выявляют детей за партами… которые не смотрят книгу, когда всем приказано читать! Вот это уровень контроля 21-го века. Спасибо, что я успела отучиться раньше.

Как ни странно, даже в самых «жестких», а жестить с дисциплиной в Китае умеют, у детей все еще не отбирают стулья в столовой.

И даже в тюрьмах особо строгого режима есть можно не стоя.

Так что директор этой школы даже для Китая переборщил. Ему предложили вообще просто сразу закрыть столовую, чтобы сэкономить еще 10 минут на обучение.

К тому же китайцы очень трепетно относятся к режиму питания и регулярности. А так у детей развивается странная пищевая привычка- есть в спехе и стоя, потом детям будет сложно адаптироваться в нормальном обществе.

Директор, конечно, опростоволосился. Он должен был поступить так, как у нас в университете. В корпусе на 500 человек только 19 стульев в столовой. Они формально есть, а сидеть все равно никто не может. И взятки гладки.

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Метки: Видео   Еда   Китай   в мире   дети   столовая   школа   
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4  комментария
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1k
Андрей Час назад
Стоя больше влезет)))
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857
ZeroCross.ru 17 минут назад
на даче осенью-весной бухаем стоя по холодку, оно понятно - в ногах правды нет - да и не нужна она - каждый громко и гордо несет свою ахинею.
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1k
Jorr Час назад
Да-да, в Китае така прям страшная "иксплуатация!!!" и ваще "нетдимакратии!!!", что даже Детишек Заставляют Есть Стоя! А ещё их тоталитарно Приучают к Дисциплине и вообще Заставляют Учиться!!! Мало того. в школе нельзя купить наркотики и нужно смотреть в учебники, а не в окно!!! Как такое вообще можно допускать??? Надо срочно сделать как в Благословенных Штатах Америки, а то больно уж Китай рванул вперёд, гегемоны волнуются...
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6k
Трям Час назад
Такую .хуйню даже покемониха не постила!
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Alorous

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