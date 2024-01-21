В Китае детей заставили стоять, чтоб ели быстрее

Но китайские школы и без того не курорт, а та еще потогонка. Особенно те, что считаются лучшими для подготовки к поступлению.

Родители записывают своих детей в «жесткие» школы в очередь. Они сами не против того, чтобы с их детьми обращались как можно жестче.

В Азии считается, что дисциплина идет только на пользу ребенку. Особенно если он не может учиться в обычной школе из-за пристрастия к телефонным играм. В таких школах учеба начинается с пробежки на спортивном поле в 5: 30 утра.