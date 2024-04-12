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"Порхай, как бабочка, ползи, как крокодил": куда ползут пенсионеры Китая

"Порхай, как бабочка, ползи, как крокодил": куда ползут пенсионеры Китая

Автор:
12 апреля 2024 09:24
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Видео   Китай   Спорт   в мире   забавно   зарядка   люди   пенсионеры   фото   
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Вот уже пару лет Китай куда-то ползет крокодильчиком. Преимущественно люди в возрасте, которые занялись своим здоровьем, но есть и молодежь. Это новое упражнение, которое придумал китайский тренер, называется «крокодилья прогулка».

Какой именно тренер придумал такую методику, выяснить не удалось, потому что очаги крокодиленья начали одновременно появляться в крупных городах, таких как Сяншань и Чанша.

Цепочки от 40 до 80 людей ползут куда-то в парке, главное правило – проползти как минимум 40 месяцев, чтобы все мышцы натренировались и прогрелись.

Чтобы заниматься таким видом спорта, не нужно никакого оборудования, кроме плотных перчаток на руки, чтобы не стереть кожу ладоней. Такое ползание укрепляет мышцы спины и снимают боли в спине, если выполнять регулярно, говорят участники «заползов».

Один из тренеров таких цепочек Ли Вэй из Сяншана сказал, что за 8 месяцев практикования такой методики у него совсем пропала боль в спине.

Средний возраст такой вот человеческой крокодилоножки – 50 лет, самому старшему участнику ползанья – 69 лет. Не может не вызывать уважения. И бывают цепочки по 80 человек, надо же, сколько людей без комплексов с утра в парке собирается.

По сути, это совмещение в одном действии сразу нескольких групп упражнений: отжимание, прогулка, растяжка. И именно растяжка с усилием снижает давление на межпозвоночный диск.

Главный минус «крокодиленья» - это упражнение быстро повышает давление, потому его нельзя делать людям с больным сердцем и диабетом.

Помните, я писала про то, как китайцы виснут где попало в парке, как повешенные? Тут я даже и не знаю, что опаснее – крокодилить или висеть на собственном весе на шее? Все же ползти куда-то в парке в группе как то более безопасно. С другой стороны, давление у старичка резко скакнет и оттуда увезут на скорой помощи.

Ползать так довольно трудно, я попробовала, правда быстро нагрузка на сердце повышается. Но если натренироваться, и правда очень хорошо ноги и руки прокачаешь, и не так скучно, как делать планку.

А вы бы покрокодилили в хорошей компании в парке?

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Метки: Видео   Китай   Спорт   в мире   забавно   зарядка   люди   пенсионеры   фото   
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2  комментария
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39k
Андрей Иванов 48 минут назад
Я такое в фильме "человеческая многоножка" смотрел. Только там для надёжности цепочку сшивали
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Hugo_RnD 15 минут назад


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Alove_Roleen
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