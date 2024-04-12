"Порхай, как бабочка, ползи, как крокодил": куда ползут пенсионеры Китая

Какой именно тренер придумал такую методику, выяснить не удалось, потому что очаги крокодиленья начали одновременно появляться в крупных городах, таких как Сяншань и Чанша.

Цепочки от 40 до 80 людей ползут куда-то в парке, главное правило – проползти как минимум 40 месяцев, чтобы все мышцы натренировались и прогрелись.

Чтобы заниматься таким видом спорта, не нужно никакого оборудования, кроме плотных перчаток на руки, чтобы не стереть кожу ладоней. Такое ползание укрепляет мышцы спины и снимают боли в спине, если выполнять регулярно, говорят участники «заползов».