Когда чешутся руки: двое парней изрисовали чистенькие стены, двери и сиденья в вагоне метро

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Двое парней приехали в Москву продемонстрировать свои навыки художников. И выбрали для этого... вагон метро на "фиолетовой" ветке. Конечно, тут все такое красивое, почему бы не добавить красок?
Бедняжки, они не знали, что Москва — город видеокамер. И что в уголовном кодексе есть статья "Вандализм".
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А это не изрисовать - это испоганить.
Интересно, их приняли или они безнаказанные ушли??