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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1360 постов • 58 подписчиков подписаться
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Когда чешутся руки: двое парней изрисовали чистенькие стены, двери и сиденья в вагоне метро

Когда чешутся руки: двое парней изрисовали чистенькие стены, двери и сиденья в вагоне метро

Автор:
17 апреля 2024 10:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Метро   вандалы   изрисовали   статья   художник   
1432
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Двое парней приехали в Москву продемонстрировать свои навыки художников. И выбрали для этого... вагон метро на "фиолетовой" ветке. Конечно, тут все такое красивое, почему бы не добавить красок?

Бедняжки, они не знали, что Москва — город видеокамер. И что в уголовном кодексе есть статья "Вандализм".

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Метки: Видео   Метро   вандалы   изрисовали   статья   художник   
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19  комментариев
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 47 минут назад
П.здец утыркам. Засветились. Возмездие неминуемо.
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1k
АртемШишков 5 минут назад
Имбецилы
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6k
hhwost 7 минут назад
рекомендованные чесалки для рук
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430
Dupych 14 минут назад
А потом.... Сопли, Слюни и извинения.
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430
Dupych 16 минут назад
Котельники. Мое любимое метро.
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1k
Andrey G 18 минут назад
В художестве нет ничего плохого. Было бы даже очень круто, если бы вагоны разрисовал в каком-нибудь интересном стиле, будь то мотивы народов России или цитаты великих людей, или пейзажи. Людям было бы куда залипнуть.
А это не изрисовать - это испоганить.
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19k
Голос Вселенной 20 минут назад
Да они бухие в говно... малолетки... пробку понюхали и улетели...
Интересно, их приняли или они безнаказанные ушли??
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2k
Ультратрахуил 37 минут назад
Теперь им другие художники, в местах не столь отдалённых ,улей на жопе изобразят!
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14k
кот базилий 41 минуту назад
Крысята пьяные в гавно.
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454
DuckTales 43 минуты назад
При том эти камеры даже особо не прячут
Идиоты
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12k
Том Сойер 49 минут назад
Сломать пальцы, и руки в локтевых суставах - ломом, снять это на видео и транслировать на экранах в вагонах метро с текстом - ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ!!!!
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3397 постов (3092 в горячем)

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