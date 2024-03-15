FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 3024 поста • 482 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Искусство
Художник с уникальной техникой

Художник с уникальной техникой

Автор:
15 марта 2024 08:49
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   интересно   искусство   картина   творчество   художник   
1241
1
1

У каждого художника своё понятие о творчестве. Однако все же существует большая разница между сомнительной мазней и работой мастера.

Художник Пол Кентон создаёт картины в уникальной технике. Как вам такое современное искусство?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Видео   интересно   искусство   картина   творчество   художник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Ну, норм! По крайней мере не обычная мазня, которую выдают за шедевр. Тут хотя бы понятно что нарисовано. Вот только краски мимо (на пол) уходит достаточно много...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д 15 минут назад
Прогнозируемое начало и-
непредсказуемый конец.
действительно мастер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
АСИСЯЙ Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Каждый дрочит как он хочет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

627504



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после "разговора" с местными жителями
Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после...
30 гениальных решений самых разных проблем, о которых мы и не думали
30 гениальных решений самых разных проблем, о которых мы и не думали
Набирающие популярность в сообществах
Форсаж 9
Форсаж 9
Алёшин’а музыка
Алёшин’а музыка
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#Юмор#авто аварии#история#США#кино#Китай#фильм
#животные#автомобили#люди#аварии#Прикол#Ynews#Автовсячина#природа#подборка#полиция
#в мире#автомир#интересно#ДТП#интересное#кот#Москва#Россия#собака#дети
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет Эффектные рисунки в тетради Эффектные рисунки в тетради Картины, приковывающие к себе внимание Картины, приковывающие к себе внимание Картина из тысячи игральных кубиков Картина из тысячи игральных кубиков Тысячи художников со всего мира создали впечатляющие ролики на тему «Бесконечные путешествия» Тысячи художников со всего мира создали впечатляющие ролики на тему «Бесконечные путешествия» Впечатляющий рисунок художника Впечатляющий рисунок художника

На что жалуетесь?

Вернуться