Художник с уникальной техникой

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У каждого художника своё понятие о творчестве. Однако все же существует большая разница между сомнительной мазней и работой мастера.
Художник Пол Кентон создаёт картины в уникальной технике. Как вам такое современное искусство?
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непредсказуемый конец.
действительно мастер