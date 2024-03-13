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В московском метро мужчина пырнул пассажирку ножом за отказ познакомиться

В московском метро мужчина пырнул пассажирку ножом за отказ познакомиться

Автор:
13 марта 2024 12:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   знакомство   люди   нападение   
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Мужчина преследовал понравившуюся девушку в метро и когда в очередной раз получил отказ, достал нож.

Ранее судимый москвич хотел проводить незнакомую девушку домой, но после отказа напал на нее с ножом.

23-летний мужчина подошел к девушке на улице, он хотел с ней познакомиться и довести ее до квартиры. Москвичка ответила отказом, тогда мужчина проследовал за ней в метро.

На станции «Площадь Революции» он снова подошел к своей жертве и вновь получил отказ. После этого злоумышленник достал нож и нанес девушке несколько ударов по голове, шее и руке.

Затем он попытался скрыться, но его задержали пассажиры. Мужчину арестовали, против него завели дело о покушении на убийство. О состоянии москвички нет данных.

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Метки: Видео   Метро   Москва   знакомство   люди   нападение   
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12  комментариев
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14k
Владимир 45 минут назад
Был бы какой нибудь ценный специалист, была бы хулиганка. А если серьёзно, это какой то [мат]. Ножи носить бы запретить!
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3k
Александр Ломовицкий 2 минуты назад
а как он в метро прошел через рамку с ножом ? ни у кого не возникло мыслей по поду гражданина с неадекватной моторикой и колюще-режущим предметом в кармане ?
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albedo Полчаса назад
весна, пошли обострения.
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78k
Viktor 36 минут назад
Не понял!

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3k
Rom 40 минут назад
Хорошо, что до квартиры не согласилась, чтобы провожал. Там было бы всё хуже...
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