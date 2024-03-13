В московском метро мужчина пырнул пассажирку ножом за отказ познакомиться

Ранее судимый москвич хотел проводить незнакомую девушку домой, но после отказа напал на нее с ножом.

23-летний мужчина подошел к девушке на улице, он хотел с ней познакомиться и довести ее до квартиры. Москвичка ответила отказом, тогда мужчина проследовал за ней в метро.

На станции «Площадь Революции» он снова подошел к своей жертве и вновь получил отказ. После этого злоумышленник достал нож и нанес девушке несколько ударов по голове, шее и руке.

Затем он попытался скрыться, но его задержали пассажиры. Мужчину арестовали, против него завели дело о покушении на убийство. О состоянии москвички нет данных.