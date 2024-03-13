В московском метро мужчина пырнул пассажирку ножом за отказ познакомиться

Мужчина преследовал понравившуюся девушку в метро и когда в очередной раз получил отказ, достал нож.
Ранее судимый москвич хотел проводить незнакомую девушку домой, но после отказа напал на нее с ножом.
23-летний мужчина подошел к девушке на улице, он хотел с ней познакомиться и довести ее до квартиры. Москвичка ответила отказом, тогда мужчина проследовал за ней в метро.
На станции «Площадь Революции» он снова подошел к своей жертве и вновь получил отказ. После этого злоумышленник достал нож и нанес девушке несколько ударов по голове, шее и руке.
Затем он попытался скрыться, но его задержали пассажиры. Мужчину арестовали, против него завели дело о покушении на убийство. О состоянии москвички нет данных.
Источник:
Источник:
- Посетитель московского бара ударил ножом оппонента
- Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро
- Безбилетник напал на пассажира из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет
- Пассажир помог женщине, упавшей на рельсы в московском метро
- Безбилетник разбил створку турникета на станции метро