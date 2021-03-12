Портреты незнакомцев в метро от талантливого художника

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Художник Девон Родригес делает зарисовки незнакомцев в метро или другом общественном транспорте и дарит им получившиеся работы.
Реакции людей бесценны.
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