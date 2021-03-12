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Портреты незнакомцев в метро от талантливого художника

Портреты незнакомцев в метро от талантливого художника (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 08:27
Сообщество : Искусство
Метки: Девон Родригес   Реакция   видео   интересно   метро   рисунок   художник   
423
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Художник Девон Родригес делает зарисовки незнакомцев в метро или другом общественном транспорте и дарит им получившиеся работы.

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Метки: Девон Родригес   Реакция   видео   интересно   метро   рисунок   художник   
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4  комментария
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31k
Опаньки 2 часа назад
такая не постановочная искренняя реакция, вау, эмэйзинг
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55
Алексей Давыдов Полчаса назад
Так быстро нарисовать почти как фотографию ни один художник не сможет. Еще и снимать при этом видео. Талант есть. Но эмоции уже вторичны.. для камеры
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35k
dima423 47 минут назад
классно)) но прям не верится что он за 10-15 минут рисует такие картины
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2k
Manul Час назад
супер хорошо рисует.
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