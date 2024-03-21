FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 3031 пост • 483 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Искусство
Художники из разных стран создали впечатляющие ролики, использовав одну и ту же анимацию

Художники из разных стран создали впечатляющие ролики, использовав одну и ту же анимацию

Автор:
21 марта 2024 07:47
Сообщество : Искусство
Метки: pwnisher   Видео   в мире   интересно   искусство   соревнование   художник   
985
1
1

Некоторое время назад режиссёр и 3D-художник Клинтон «pwnisher» Джонс предложил аниматорам со всего мира вновь принять участие в небольшом конкурсе. Творческим личностям необходимо было создать короткий ролик на тему «вечное восхождение» на основе предложенного автором шаблона.

Тысячи 3D-художников создали впечатляющие сцены, использовав одну и ту же анимацию из задания автора. Создатель конкурса выбрал 100 лучших работ.

Шаблон, который получили художники можно увидеть в самом начале ролика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: pwnisher   Видео   в мире   интересно   искусство   соревнование   художник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
vasilykopkov 14 минут назад
Очень круто.
Как будто попутешествовал по параллельным вселенным...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Игорь Минуту назад
Здрaвствуйтe. Извинитe, что пишу здeсь, большe нeгдe...

Сeйчaс ищу любую рaботу, но покa ничeго нe нaходится. Готов нa любую подрaботку, a сeйчaс домa eсть aбсолютно нeчeго.
Oт голодa почти тeряю сознaниe. Oдолжить просто нe у кого. Oдолжитe, пожaлуйстa, нa eду рублeй 100-200. Хоть нa булку хлeбa, хоть нa килогрaмм кaртошки.

Если остaвитe контaкты, то я готов вeрнуть с пeрвой зaрплaты (пeрeвeду нa кaрту или номeр тeлeфонa). В этом случae остaвьтe свои контaкты в личных сообщeниях. Я вeрну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8(952)1336510 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Зaрaнee Вaм большоe чeловeчeскоe спaсибо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Клёст 52 минуты назад
,,Вечное восхождение,,
Думал к теме Сизифа, и его ,,труда,, кто-нибудь да обратится, но нет.
Ну, или создатель конкурса не включил это в топ-100.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Roman Час назад
Подметать ступеньки двигаясь вверх - это всё что надо знать про "творческих" людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3867 постов (3860 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

790546



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Упоротые объявления знакомств с сюрпризом
Упоротые объявления знакомств с сюрпризом
Иногда даже собственным глазам нельзя верить: фото, на которые придется взглянуть дважды
Иногда даже собственным глазам нельзя верить: фото, на которые придется взглянуть дважды
Набирающие популярность в сообществах
Надутые цыплята, молоко со щёлочью и другие уловки продавцов в дореволюционном Петербурге
Надутые цыплята, молоко со щёлочью и другие уловки продавцов в дореволюционном Петербурге
Советские часы «Космос». Зачем на циферблате еще одна стрелка?
Советские часы «Космос». Зачем на циферблате еще одна стрелка?
Не свободные и не честные
Не свободные и не честные
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#Прикол#факты#ДТП#история#Автовсячина#Ynews#задержание
#животные#автомобили#люди#интересное#кот#позитив#кино#фильм#маразм#Китай
#в мире#автомир#Юмор#забавно#аварии#авто аварии#улыбнуло#полиция#дети#милота
Не свободные и не честные Не свободные и не честные 5 запрещенных картин русских художников 5 запрещенных картин русских художников Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью Женщине вернули потерянный 40 лет назад бумажник с документами Женщине вернули потерянный 40 лет назад бумажник с документами Бразильцы построили самую высокую в мире башню из палочек от мороженого Бразильцы построили самую высокую в мире башню из палочек от мороженого Свинья-художник нарисовала картины на 1 млн долларов Свинья-художник нарисовала картины на 1 млн долларов

На что жалуетесь?

Вернуться