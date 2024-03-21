Некоторое время назад режиссёр и 3D-художник Клинтон «pwnisher» Джонс предложил аниматорам со всего мира вновь принять участие в небольшом конкурсе. Творческим личностям необходимо было создать короткий ролик на тему «вечное восхождение» на основе предложенного автором шаблона.
Тысячи 3D-художников создали впечатляющие сцены, использовав одну и ту же анимацию из задания автора. Создатель конкурса выбрал 100 лучших работ.
Шаблон, который получили художники можно увидеть в самом начале ролика.
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Как будто попутешествовал по параллельным вселенным...
Сeйчaс ищу любую рaботу, но покa ничeго нe нaходится. Готов нa любую подрaботку, a сeйчaс домa eсть aбсолютно нeчeго. Oт голодa почти тeряю сознaниe. Oдолжить просто нe у кого. Oдолжитe, пожaлуйстa, нa eду рублeй 100-200. Хоть нa булку хлeбa, хоть нa килогрaмм кaртошки.
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Зaрaнee Вaм большоe чeловeчeскоe спaсибо
Думал к теме Сизифа, и его ,,труда,, кто-нибудь да обратится, но нет.
Ну, или создатель конкурса не включил это в топ-100.