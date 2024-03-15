Необычная реакция женщины на подаренный букет

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Автор видео решил порадовать одну из женщин в вагоне метро. Парень попросил пассажирку подержать красивый букет, а потом сказал оставить цветы себе.
Интересно, почему женщина так поступила с букетом? Муж дома не поймёт или цветы будут как-то мешать в дороге?
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