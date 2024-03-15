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Необычная реакция женщины на подаренный букет

Необычная реакция женщины на подаренный букет

Автор:
15 марта 2024 08:24
Метки: Видео   Метро   Реакция   букет   женщина   цветы   
975
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Автор видео решил порадовать одну из женщин в вагоне метро. Парень попросил пассажирку подержать красивый букет, а потом сказал оставить цветы себе.

Интересно, почему женщина так поступила с букетом? Муж дома не поймёт или цветы будут как-то мешать в дороге?

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Метки: Видео   Метро   Реакция   букет   женщина   цветы   
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5  комментариев
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dima423 Полчаса назад
Очень многие женщины у нас к сожалению не избалованы мужским вниманием... и поэтому с заниженной самооценкой живут всю жизнь( Как бы банально это не звучало, надо себя любить и уважать всегда (естественно в меру, не до фанатизма и нарциссизма), тогда и другие будут уважать и любить...
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Fidel

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