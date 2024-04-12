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Новые нормы гигиены в общепите Парижа

Новые нормы гигиены в общепите Парижа

Автор:
12 апреля 2024 10:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Париж   блюдо   гигиена   мытье   река   сена   
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Работник кебабной возле Эйфелевой башни, моет блюдо в Сене, а затем подаёт на нём еду посетителям.

Уже практически все готово для встречи гостей Олимпиады.

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Метки: Видео   Париж   блюдо   гигиена   мытье   река   сена   
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15  комментариев
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17k
ron Час назад
к Олимпиаде, небось, готовится, помыл поднос ))
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8
Сергей 9 минут назад
а хуле чурки они и в париже чурки )))
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1k
Михаил 11 минут назад
Я так в детстве на даче и в деревне мыл. Ещё песочек и травка нужна.
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6k
Григорий 12 минут назад
все на олимпиаду! и вот нет без родины этим кормите!
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10k
Trenzel2003 13 минут назад
И они еще говорят что мы грязнули.
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23k
Killgrave 19 минут назад
Париж клоака, канализационная столица еврогеев.
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35k
Юр21 23 минуты назад
Для арабов это норма, а для французов..., да сколько тех французов осталось!
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7k
Евгений Д 24 минуты назад
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31k
AzuveR Полчаса назад
Да всё нормально. Вода в Сене уже с моющим средством.
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7k
Евгений Д Полчаса назад
Он наверное из Индии ?
там в порядке вещей в луже полоскать посуду
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818
Шурман Полчаса назад
Если серьезно то Париж превратился в такую помойку что туда лучше не ехать да и Версаль не лучше , все парковки обоссаные , грязь , крысы , бомжи , попрошайки , ворье на каждом шагу . Лет 25 назад по сене приятно было просто прогуляться почти через пол города по одной стороне от фуфловой башни по дороге еще зайти посмотреть оригинал статуи свободы и до нотердама а сейчас если днем еще можно как то погулять то вечером вообще не советую . Были с женой в ноябре на ее ДР так веселья мало , сняли отель спа в центер города и вечером поехали прогуляться на кораблике по сене , приехали были уже сумерки , зашли нарядные там и дегустация вин и шампанского и 3 разных блюда и десерт , отлично прокатились , пришвартовались выходим первое что под ноги попалось это крыса которая на меня посмотрела с видом типа куда прешь а второе что встретили 2х пьяных негров которые думали что иностранцы и непонимают французский и начали нас оскорблять орать а потом на английском типа месье у вас не будет пару евро ну тут Остапа и понесло на нормальном Франсе и походу они сразу протрезвели .
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818
Шурман 41 минуту назад
Это местные бомжи так делают и продают своим еже такую еду , если по осени туда приехать так они каштаны жарят на ведрах и хрен пойми на чем и пытаются продать это все .
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21k
Robin Hood 47 минут назад
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3k
Оксид Бетона 51 минуту назад
А чего? Всё нормально - блестит, значит чистый!
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61k
dima423 Час назад
В этой сене говна больше чем воды... а недавно еще туда отраву от клопов слили))
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2969 постов (2885 в горячем)

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