Новые нормы гигиены в общепите Парижа

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Работник кебабной возле Эйфелевой башни, моет блюдо в Сене, а затем подаёт на нём еду посетителям.
Уже практически все готово для встречи гостей Олимпиады.
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там в порядке вещей в луже полоскать посуду