Неделя моды в Париже закончилась "цирком уродов" в прозрачных платьях

Посетители, конечно же, были счастливы. Но в сети не оценили перфоманс, назвав авторов и посетителей извращенцами.
Тетаральный показ Margiela от великого Джона Гальяно завершал неделю моды в Париже. На показе женщины в нарядах, на которых были нарисованы силуэты, шествовали по подиуму. Несмотря на экстравагантный вид, нижнее бельё на дамах всё же было.
Правда, к трусикам "великие" модельеры пришили тонкие нити, как будто волосы на лобке. С таким украшением модели ходили по подиуму, который организовали в старом здании. Несмотря на экстравагантность, на показ пришло много гостей, среди которых были звёзды мировой величины.
Изюминкой показа стал перфоманс актрисы и модели Гвендолин Кристи. Она была одета в очень открытое платье, а её кожа была обмазана гелем, чтобы создать иллюзию фарфорового лица.
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Гвендолин Кристи прославилась не только как модель, но и как актриса. Она сыграла роль Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов".
Правда, роль здоровенной бабищи с мечом совсем не вяжется с образом на неделе моды, где полуголая Гвендолин кланяется зрителям.
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только на идиотизм и способны
Тут вот шоу мирового масштаба...
Жаль,что я не модельер.А то у меня столько всякой хуни в голове.