Неделя моды в Париже закончилась "цирком уродов" в прозрачных платьях

Оплачивайте, но не переплачивайте

Пользователи TikTok уговорили американского двойника Филиппа Киркорова исполнить его песни

Звёздные участники "голой вечеринки" массово принялись публиковать свои извинения в сети

Волочкова обратилась в полицию с заявлением на человека, слившего её видео с Джигурдой

Что между ними? В сеть слили совместные ролики Волочковой и Джигурды, на которых пьяная парочка...

Канье Уэст напал на журналистку после неудобных вопросов о жене, а потом предложил ей деньги