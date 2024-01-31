FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8523 поста • 904 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Неделя моды в Париже закончилась "цирком уродов" в прозрачных платьях

Неделя моды в Париже закончилась "цирком уродов" в прозрачных платьях

Автор:
31 января 2024 17:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Париж   интересное   мода   модный показ   фото   шоу бизнес   
1878
4
1

Посетители, конечно же, были счастливы. Но в сети не оценили перфоманс, назвав авторов и посетителей извращенцами.

Тетаральный показ Margiela от великого Джона Гальяно завершал неделю моды в Париже. На показе женщины в нарядах, на которых были нарисованы силуэты, шествовали по подиуму. Несмотря на экстравагантный вид, нижнее бельё на дамах всё же было.

Правда, к трусикам "великие" модельеры пришили тонкие нити, как будто волосы на лобке. С таким украшением модели ходили по подиуму, который организовали в старом здании. Несмотря на экстравагантность, на показ пришло много гостей, среди которых были звёзды мировой величины.

Изюминкой показа стал перфоманс актрисы и модели Гвендолин Кристи. Она была одета в очень открытое платье, а её кожа была обмазана гелем, чтобы создать иллюзию фарфорового лица.

Гвендолин Кристи прославилась не только как модель, но и как актриса. Она сыграла роль Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов".

Правда, роль здоровенной бабищи с мечом совсем не вяжется с образом на неделе моды, где полуголая Гвендолин кланяется зрителям.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Париж   интересное   мода   модный показ   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Александр Ломовицкий Час назад
вот вам киска под полиэтиленом

Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Trenzel2003 15 минут назад
А где мой огнемет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Ломовицкий 17 минут назад
нашел еще один забавный показ.

Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Maximvs Полчаса назад
Высокая мода уже давно выродилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Максим Т. 37 минут назад
Пи...рье уже пресытилось обычными извращениями. Все пытаются еще какую-нибудь хню придумать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Д 49 минут назад
Нормальными идеями в моде блеснуть не могут-
только на идиотизм и способны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
АнтонПолднев 52 минуты назад
Вечеринка с Ивлеевой? Ха ха ха...
Тут вот шоу мирового масштаба...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Гвендолин.Помню фильм такой смотрел,ещё в видео салоне.Но та Гвендолин не идёт ни в какое сравнение с этой.Эта на мужика похожа.
Жаль,что я не модельер.А то у меня столько всякой хуни в голове.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
346966



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 крутых вещиц, созданных во имя пользы или ради развлечения
16 крутых вещиц, созданных во имя пользы или ради развлечения
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
Набирающие популярность в сообществах
Художник Святослав Барабаш
Художник Святослав Барабаш
Интересные факты о планетах солнечной системы
Интересные факты о планетах солнечной системы
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Картинка для опытных мемологов

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#факты#люди#позитив#кино#Автовсячина#подборка#полиция
#животные#автомир#в мире#история#аварии#авто аварии#милота#Россия#Жизнь#дети
#Юмор#машина#интересно#интересное#ДТП#Разное#кот#улыбнуло#фильм#истории
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Пользователи TikTok уговорили американского двойника Филиппа Киркорова исполнить его песни Пользователи TikTok уговорили американского двойника Филиппа Киркорова исполнить его песни Звёздные участники "голой вечеринки" массово принялись публиковать свои извинения в сети Звёздные участники "голой вечеринки" массово принялись публиковать свои извинения в сети Волочкова обратилась в полицию с заявлением на человека, слившего её видео с Джигурдой Волочкова обратилась в полицию с заявлением на человека, слившего её видео с Джигурдой Что между ними? В сеть слили совместные ролики Волочковой и Джигурды, на которых пьяная парочка творит непотребства Что между ними? В сеть слили совместные ролики Волочковой и Джигурды, на которых пьяная парочка... Канье Уэст напал на журналистку после неудобных вопросов о жене, а потом предложил ей деньги Канье Уэст напал на журналистку после неудобных вопросов о жене, а потом предложил ей деньги

На что жалуетесь?

Вернуться