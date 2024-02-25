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Сказ о том, как Макрон на выставку ходил

Сказ о том, как Макрон на выставку ходил

Автор:
25 февраля 2024 06:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Макрон   Париж   Франция   выставка   фермеры   
1979
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Да не на абы какую, а на Сельскохозяйственную, в самый разгар фермерских митингов.

Да, я все понимаю, надоели вам эти французы, но пройти мимо такого, признайтесь, сложно. Тем более не каждый день президента Франции по выставке гоняют и грозят насадить на вилы.

Ну, дорогие мои, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем.


Итак, в Париже прошла торжественная церемония открытия Салона сельского хозяйства. На столь важное мероприятие приехал и сам Эммануэль Макрон. В честь этого события фермеры развязали драку со спецназом полиции и не давали президенту попасть на мероприятие. Но настырному Макрону все же удалось проникнуть и открыть выставку, правда, на 4 часа позже, чем это планировали организаторы.

Местные СМИ отметили, что за всю историю выставки такое происходило впервые.


Кстати, дабы всё было чинно и благородно, для обеспечения безопасности были задействованы более 1000 полицейских. Чувствуете этот вайб свободы, да?


В общем, как показала практика, полиции было чем заняться, они весело и с энтузиазмом два часа подряд оттесняли тружеников сельского хозяйства, которые громко орали - "Макрона в отставку!", ну а тем временем Макрон все же пытался провести конструктивный диалог с представителями профсоюзов. Несмотря на то, что большие дебаты между фермерами, дистрибьюторами, промышленниками и организациями по защите окружающей среды были отменены.


Дабы все не закончилось кровавым побоищем, было принято решение блокировать каждый зал, в который переходит президент, от фермеров и посетителей. Таким образом Макрон отобедал, пообщался с рыбаками и пивоварами. Ну а в открытой части выставки протестующие носили туда-сюда гроб и скандировали «Отставка Макрона».


Сам президент назвал протесты фермеров «контрпродуктивными» и выступил с их осуждением, назвав инициативы, выдвигаемые профсоюзами «проектом упадка и глупости», попутно попытался сбежать.


Выехать с мероприятия, на котором он застрял на 13 часов, Макрону оказалось еще труднее, чем туда попасть. Выходы оказались заблокированы, ну а сами фермеры, несмотря на усиленную охрану активно пытались добраться до президента, но шустрый а французский лидер, в окружении охраны, умудрился покинул мероприятие.


Префект парижской полиции подвел итоги выставки и сообщил о шести задержаниях демонстрантов, троим выдвинуто обвинение в «насилии над лицом, представляющим государственную власть». А также о восьми раненых среди сотрудников правоохранительных органов, двое из которых «серьезно пострадали».


Всего же по скромным подсчетам полиции буянило от 300 до 400 фермеров, остальные пришли поглазеть.






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Метки: Видео   Макрон   Париж   Франция   выставка   фермеры   
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17  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
- Похоже, будут бить, - произнёс Макрон и сделал ноги.
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140
Артем Петухов Полчаса назад
Отправить бы туда тыщу другу вагнеров инкогнито :) глядишь и фермеры бы победили
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13k
Sapsan Полчаса назад
Где б.л.я эти жёлтые жилеты в такой ответственный момент?
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33k
Slonyash Полчаса назад
Трус!
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38k
koleos72 Полчаса назад
А что там Шарли Эбдо по этому поводу промолчало?
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12k
El Niño 39 минут назад
А животные тем временем спокойно стоят, жуют сено, невозмутимо смотрят на высшее звено эволюции.

Эх, негриков не хватает на мероприятии: они спалили бы все ангары вместе с Макароном и ментами.
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13k
Марсианин 50 минут назад
Молодость хороша, сумел сбежать. А вот Бидону так не повезло бы)))
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 58 минут назад
Российская пропаганда вооще не умеет работать с ЕСвским пиплом..нужно круглосуточно вещать из всех утюгов..что в обнищании фермеров виноваты лично власти их стран..которые укрофашистам передают триллионы ИХних денег)
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2k
lihaci 58 минут назад
А в качестве протеста бойкотировать выставку? Или я чего-то не понимаю?
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
мерзкая педотья тварь..убегал убегал от фермеров..но все таки пришлось из себя изобразить презика.
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6k
Pashuta Час назад
Это уже цветущие сады Борреля, или ещё не?
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