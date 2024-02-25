Сказ о том, как Макрон на выставку ходил

Да, я все понимаю, надоели вам эти французы, но пройти мимо такого, признайтесь, сложно. Тем более не каждый день президента Франции по выставке гоняют и грозят насадить на вилы.

Ну, дорогие мои, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем.