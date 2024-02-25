Сказ о том, как Макрон на выставку ходил

Да не на абы какую, а на Сельскохозяйственную, в самый разгар фермерских митингов.
Да, я все понимаю, надоели вам эти французы, но пройти мимо такого, признайтесь, сложно. Тем более не каждый день президента Франции по выставке гоняют и грозят насадить на вилы.
Ну, дорогие мои, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем.
Итак, в Париже прошла торжественная церемония открытия Салона сельского хозяйства. На столь важное мероприятие приехал и сам Эммануэль Макрон. В честь этого события фермеры развязали драку со спецназом полиции и не давали президенту попасть на мероприятие. Но настырному Макрону все же удалось проникнуть и открыть выставку, правда, на 4 часа позже, чем это планировали организаторы.
Местные СМИ отметили, что за всю историю выставки такое происходило впервые.
Кстати, дабы всё было чинно и благородно, для обеспечения безопасности были задействованы более 1000 полицейских. Чувствуете этот вайб свободы, да?
В общем, как показала практика, полиции было чем заняться, они весело и с энтузиазмом два часа подряд оттесняли тружеников сельского хозяйства, которые громко орали - "Макрона в отставку!", ну а тем временем Макрон все же пытался провести конструктивный диалог с представителями профсоюзов. Несмотря на то, что большие дебаты между фермерами, дистрибьюторами, промышленниками и организациями по защите окружающей среды были отменены.
Дабы все не закончилось кровавым побоищем, было принято решение блокировать каждый зал, в который переходит президент, от фермеров и посетителей. Таким образом Макрон отобедал, пообщался с рыбаками и пивоварами. Ну а в открытой части выставки протестующие носили туда-сюда гроб и скандировали «Отставка Макрона».
Сам президент назвал протесты фермеров «контрпродуктивными» и выступил с их осуждением, назвав инициативы, выдвигаемые профсоюзами «проектом упадка и глупости», попутно попытался сбежать.
Выехать с мероприятия, на котором он застрял на 13 часов, Макрону оказалось еще труднее, чем туда попасть. Выходы оказались заблокированы, ну а сами фермеры, несмотря на усиленную охрану активно пытались добраться до президента, но шустрый а французский лидер, в окружении охраны, умудрился покинул мероприятие.
Префект парижской полиции подвел итоги выставки и сообщил о шести задержаниях демонстрантов, троим выдвинуто обвинение в «насилии над лицом, представляющим государственную власть». А также о восьми раненых среди сотрудников правоохранительных органов, двое из которых «серьезно пострадали».
Всего же по скромным подсчетам полиции буянило от 300 до 400 фермеров, остальные пришли поглазеть.
Источник:
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Эх, негриков не хватает на мероприятии: они спалили бы все ангары вместе с Макароном и ментами.
*тем более в это время..когда ублюдки уже самолеты и ракеты на пятьсот км начали передавать.