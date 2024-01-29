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Во Франции протестующие фермеры стали перекрывать дороги к Парижу

Во Франции протестующие фермеры стали перекрывать дороги к Парижу

Автор:
29 января 2024 17:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Париж   Франция   аграрии   протесты   фермеры   
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Чтобы не допустить блокады, власти стягивают к столице бронетехнику.

Французские аграрии недовольны ростом цен на топливо, бюрократией и снижением доходов. Терпеть это им надоело и они устроили блокаду Парижа. Фермеры считают, что хоть теперь власти обратят на них внимание.

К акции присоединились около 2 тысяч мужиков и двинули технику на Париж. К городу стянули примерно 1200 тракторов и комбайнов, они перекрыли 25 трасс. Цель протестующих - не допустить подвоза продуктов в город. А свою блокаду они намерены держать не меньше 5 дней.

Мы решили изменить наши методы и организовать блокаду Парижа и его «малой короны» (состоит из департаментов Верхняя Сена, Сена Сен-Дени и Долина Марны в регионе Иль-де-Франс. — прим. РБК). Премьер-министр не услышал наших просьб. Конечно, он дает ответы, но они не соответствуют требованиям и масштабам протеста.

Это будет не операция продолжительностью 12 или 15 часов, а акция продолжительностью не менее пяти дней, которая позволит дать понять парижанам, что им нужны фермеры для жизни и что столица не самодостаточна. Ей нужны сельские территории. Мы склонны время от времени забывать об этом, во всяком случае премьер-министр об этом забыл.

Я знаю, что это особенно неприятно, но, к сожалению, кажется, что это единственный способ быть услышанным, - заявил представитель профсоюза фермеров.

Чтобы сорвать акцию, к местам протестов стянули больше 15 000 полицейских и бронетехнику. Теперь все ждут, чем это закончится. Кое-кто считает, что будет громко, а другие - что аграрии пару дней побастуют и поедут по домам.

Но пока всё выглядит серьёзно. Фермеры вошли в раж и начали жечь подводимые к Парижу продукты и переворачивать фуры. Начало положено.

Хотя перевёрнутый грузовик и сожжённая еда вряд ли опустят цены на дизель. Да и бюрократии от этого меньше не станет.

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Метки: Видео   Париж   Франция   аграрии   протесты   фермеры   
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20  комментариев
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17k
Kucher Час назад
Ну если бронетехнику стянули, то, вероятно, собираются её пустить в дело.
В какой другой стране это б сразу же осудили все "цивилизованные" страны, и наши говноеды, вроде "Дождя" или несветлой памяти "Эха Москвы". Но, когда подобное произойдёт во Франции, все они заткнут языки в задницы и будут либо молчать, либо нахваливать решение Парижа.
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4k
Anners 40 секунд назад
О, майданят! )))))
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15k
эмосурикат прямоползающий 4 минуты назад
зато у нас все хорошо, в Воронеже асфальт на дорогах растаял раньше снега
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4k
Руслан 11 минут назад
Честно говоря, удивляет реакция Макарона и его пид@рской тусовки. Дело реально пахнет керосином. Если фермеры продолжат бузить, некому будет выращивать и собирать урожай в том объеме, который нужен для удовлетворения нужд французов. Дефицит еды приведет к очередному росту цен на неё, недовольству самых бедных слоев населения в первую очередь. А это понаехи, арабы и негры. Они и так недовольны снижением пособий, а на фоне высокой инфляции и невозможностью поддерживать комфортный для себя уровень жизни, выйдут на улицы, как пить дать. Как эти чумазые умеют «зажигать» (в буквальном смысле) мы видели. Что самое интересное, что «перехватить» еду негде. Бастуют практически все фермеры - Германия, Нидерланды, Польша, Италия, далее везде.
И вместо того, чтобы решать вопросы внутри страны, еврогейские «лидеры» (куклы на самом деле) всё громче орут о том, что хохлам нужно срочно отслюнявить ещё денег. Вот они серьезно инстинкт самосохранения потеряли? Если улицу «завести», то там полыхнёт так, что и Шольц и Макрон будут бежать, сверкая пятками, если успеют. Либо, используя армию против собственного народа, спровоцируют общий бунт с трудно прогнозируемыми последствиями. Нет, нам в Рф интересно за всем этим наблюдать, конечно, и этих пид@расов совсем не жалко…Просто удивляет степень их деградации и тупизны…Надеются получить золотые парашюты и соскочить, пока не началось? Ну так может случиться так, что не успеют соскочить то
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8k
Allmaster 11 минут назад
Ммм, в омерике техас, во франции кто там под шумок отделится хочет? ))
Вот жеж Баширов с Петровым... что творят, а?
А еще израиль там...
На фоне этого как то не до нас становится, верно?
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215
Йож ДонеццкиЙ 18 минут назад
Надо бы Макрончика из ассенизатора говном полить
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12k
Света 45 минут назад
Жакерия. Мда. В 1358 годочке крестьяне тоже боролись кучно за тяжкую свою жизнь. Но тогда властные ребята ухватили главного колхзника и остальным дали пи..юлей, позже проредив неблагодарных жаков на 20 тысяч чумазых голов. А сейчас как сортировать будут? Королика нет, дофина нет. Кто дерзких уму-разуму учить будет?
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92k
sapér Vodička 48 минут назад
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7k
Marlboro 48 минут назад
Ну не знаю, кто кого: бронетехника или трактор. У трактора, мне кажется, движок помощней будет. Перетянет :)
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16k
GROMOZEKA 53 минуты назад
ДА КАК ТАК?
Мы же все знаем, что в Европе не жизнь, а райский сад.
Ну сам же дедушка Жопез Бордель, так сказал.
А тут такое.
Ай яй яй, а я ему так верил
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19k
Alush 55 минут назад
Аполитично себя ведут. Не понимают всей глубины вопроса. Деньги и оружие, в том числе, необходимы украинской армии, которая сейчас героически сражается отбиваясь от орков и тем самым защищая Европу от мордора. А вы мелочные какие-то прям. Стыдно должно быть.
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14k
KotSkripaley 58 минут назад
Это всё из-за дедушки Ленина он был не прав, что создал 404.
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37k
АнтонПолднев Час назад
Ну, как я уже писал, ничего не будет. Макарон действует вообще не указаниям своих фермеров. А по указаниям господ из-за моря. Это вполне доказывают события хотя бы по принятию пенсионной реформы. Да посрать им на эти выступления вообще. Мало того, они ещё приняли закон, по которому никто не перед кем не должен отчитываться. Так что помутят, ну сожгут конечно что-то. И всё на той же лавке останется. Потому что Макарон такая же марионетка, как и большинство "руководителей" современного мира.
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42k
Сергей 2 часа назад
Лягушатники распоясались.Посмотрим чья возьмёт!
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281
unclejohn 2 часа назад
Смотрите, что эти Русские варвары делают! ... а-а-а, это Франция...
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5k
Харон 2 часа назад
"перевёрнутый грузовик и сожжённая еда"...
Как не крути, какие бы ни были мотивы, но это уже преступление.
Хотя, чёрным в америке и не такое сходит с рук.
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1k
MС Chungachanga 2 часа назад
Макрон должен уйти!
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