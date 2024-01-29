Во Франции протестующие фермеры стали перекрывать дороги к Парижу

Мы решили изменить наши методы и организовать блокаду Парижа и его «малой короны» (состоит из департаментов Верхняя Сена, Сена Сен-Дени и Долина Марны в регионе Иль-де-Франс. — прим. РБК). Премьер-министр не услышал наших просьб. Конечно, он дает ответы, но они не соответствуют требованиям и масштабам протеста.

Это будет не операция продолжительностью 12 или 15 часов, а акция продолжительностью не менее пяти дней, которая позволит дать понять парижанам, что им нужны фермеры для жизни и что столица не самодостаточна. Ей нужны сельские территории. Мы склонны время от времени забывать об этом, во всяком случае премьер-министр об этом забыл.

Я знаю, что это особенно неприятно, но, к сожалению, кажется, что это единственный способ быть услышанным, - заявил представитель профсоюза фермеров.