Во Франции протестующие фермеры стали перекрывать дороги к Парижу

Чтобы не допустить блокады, власти стягивают к столице бронетехнику.
Французские аграрии недовольны ростом цен на топливо, бюрократией и снижением доходов. Терпеть это им надоело и они устроили блокаду Парижа. Фермеры считают, что хоть теперь власти обратят на них внимание.
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К акции присоединились около 2 тысяч мужиков и двинули технику на Париж. К городу стянули примерно 1200 тракторов и комбайнов, они перекрыли 25 трасс. Цель протестующих - не допустить подвоза продуктов в город. А свою блокаду они намерены держать не меньше 5 дней.
Мы решили изменить наши методы и организовать блокаду Парижа и его «малой короны» (состоит из департаментов Верхняя Сена, Сена Сен-Дени и Долина Марны в регионе Иль-де-Франс. — прим. РБК). Премьер-министр не услышал наших просьб. Конечно, он дает ответы, но они не соответствуют требованиям и масштабам протеста.
Это будет не операция продолжительностью 12 или 15 часов, а акция продолжительностью не менее пяти дней, которая позволит дать понять парижанам, что им нужны фермеры для жизни и что столица не самодостаточна. Ей нужны сельские территории. Мы склонны время от времени забывать об этом, во всяком случае премьер-министр об этом забыл.
Я знаю, что это особенно неприятно, но, к сожалению, кажется, что это единственный способ быть услышанным, - заявил представитель профсоюза фермеров.
Чтобы сорвать акцию, к местам протестов стянули больше 15 000 полицейских и бронетехнику. Теперь все ждут, чем это закончится. Кое-кто считает, что будет громко, а другие - что аграрии пару дней побастуют и поедут по домам.
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Но пока всё выглядит серьёзно. Фермеры вошли в раж и начали жечь подводимые к Парижу продукты и переворачивать фуры. Начало положено.
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Хотя перевёрнутый грузовик и сожжённая еда вряд ли опустят цены на дизель. Да и бюрократии от этого меньше не станет.
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В какой другой стране это б сразу же осудили все "цивилизованные" страны, и наши говноеды, вроде "Дождя" или несветлой памяти "Эха Москвы". Но, когда подобное произойдёт во Франции, все они заткнут языки в задницы и будут либо молчать, либо нахваливать решение Парижа.
Вот жеж Баширов с Петровым... что творят, а?
А еще израиль там...
На фоне этого как то не до нас становится, верно?
Мы же все знаем, что в Европе не жизнь, а райский сад.
Ну сам же дедушка Жопез Бордель, так сказал.
А тут такое.
Ай яй яй, а я ему так верил
Как не крути, какие бы ни были мотивы, но это уже преступление.
Хотя, чёрным в америке и не такое сходит с рук.