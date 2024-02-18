Паводковые воды в Сирии утащили тысячи газовых баллонов

Местные СМИ сообщают, что ливень привел к остановке работ на газонаполнительном пункте в Саньцзюане. Поток воды просто снес металлические ворота газонаполнительного пункта и смыл большое количество бытовых и промышленных газовых баллонов. А так как завод находится рядом с рекой, то все "похищенные" водой баллоны оказались в русле реки.