Паводковые воды в Сирии утащили тысячи газовых баллонов

За последние сутки на территории всей страны не прекращается дождь. Сложнее всего ситуация обстоит в районе Бука в Латакии, где выпало 130 мм осадков.
Местные СМИ сообщают, что ливень привел к остановке работ на газонаполнительном пункте в Саньцзюане. Поток воды просто снес металлические ворота газонаполнительного пункта и смыл большое количество бытовых и промышленных газовых баллонов. А так как завод находится рядом с рекой, то все "похищенные" водой баллоны оказались в русле реки.
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Происшествие произошло в районе четырех часов утра. Местным жителям оставалось только запечатлеть эпичный побег баллонов на видео. Губернатор Латакии проинспектировал производство и поручил учреждению отловить баллоны и вернуть их обратно.
Сбежавшие баллоны ловили силами подразделения Сирийской арабской армии. Поймали практически все. Ну а город потихоньку приходит в себя, после наводнения.
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