Тюбинг и смекалка помогли спасти жизнь собаке

Прибывшие на место специалисты поняли, что добраться до тонущего животного сквозь тонкий лед будет очень трудно, но пес, казалось, был под защитой судьбы. Недалеко от реки играли дети, именно у них спасатели одолжили тюбинг.



Благодаря находчивости и тюбингу, ослабленного и замерзшего пса удалось благополучно вытащить на берег и передать в руки перепуганной хозяйке.