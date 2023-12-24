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Тюбинг и смекалка помогли спасти жизнь собаке

Тюбинг и смекалка помогли спасти жизнь собаке

Автор:
24 декабря 2023 06:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   МЧС   Орел   лед   река   собака   тюбинг   
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Чтобы ни происходило в мире, в нем всегда есть место для  добрых поступков.

В Орле сотрудники МЧС помогли девушке, чей пес, решил покорить местную реку. Однако, к несчастью для пушистого исследователя, лед был еще недостаточно крепким, чтобы выдержать вес четвероногого друга. В какой-то момент лед просто проломился под лапами собаки, и животное оказалось в ледяной воде. Понимая, что самостоятельно не сможет спасти своего любимца, хозяйка срочно вызвала спасателей.


Прибывшие на место специалисты поняли, что добраться до тонущего животного сквозь тонкий лед будет очень трудно, но пес, казалось, был под защитой судьбы. Недалеко от реки играли дети, именно у них спасатели одолжили тюбинг.

Благодаря находчивости и тюбингу, ослабленного и замерзшего пса удалось благополучно вытащить на берег и передать в руки перепуганной хозяйке.


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Метки: Видео   МЧС   Орел   лед   река   собака   тюбинг   
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