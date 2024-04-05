«Удобное»: наглые морские львы захватили лавочки для отдыха

952
1
1
После изнурительной прогулки спокойный отдых на лавочке или скамейке — настоящее спасение для уставшего организма. И не только для нас, людей, но и для других не менее смышленых существ. И ленивые приятели из видео — яркий тому пример.
После долгого путешествия по океаническим водам этим морским львам был срочно необходим отдых. Однако выбрали они для этого место, которое явно не предназначалось для них. А именно, зону отдыха для людей. Эти наглые морские обитатели заняли абсолютно все лавочки и явно дали понять людям, что это место теперь принадлежит им.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот отвлёк внимание хозяина от смартфона
- Кот в восторге от почесушек
- Нашествие проворных котят
- Уличная кошка принесла котят в дом покормившего её человека
- Милый пушистый будильник
Новости партнёров
реклама