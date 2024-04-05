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«Удобное»: наглые морские львы захватили лавочки для отдыха

«Удобное»: наглые морские львы захватили лавочки для отдыха

Автор:
05 апреля 2024 08:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   лавочки   милота   море   морские львы   удобно   
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После изнурительной прогулки спокойный отдых на лавочке или скамейке — настоящее спасение для уставшего организма. И не только для нас, людей, но и для других не менее смышленых существ. И ленивые приятели из видео — яркий тому пример.

После долгого путешествия по океаническим водам этим морским львам был срочно необходим отдых. Однако выбрали они для этого место, которое явно не предназначалось для них. А именно, зону отдыха для людей. Эти наглые морские обитатели заняли абсолютно все лавочки и явно дали понять людям, что это место теперь принадлежит им.


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Метки: Видео   животные   лавочки   милота   море   морские львы   удобно   
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Йож 46 минут назад
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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