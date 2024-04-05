«Удобное»: наглые морские львы захватили лавочки для отдыха

После долгого путешествия по океаническим водам этим морским львам был срочно необходим отдых. Однако выбрали они для этого место, которое явно не предназначалось для них. А именно, зону отдыха для людей. Эти наглые морские обитатели заняли абсолютно все лавочки и явно дали понять людям, что это место теперь принадлежит им.