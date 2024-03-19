Нашествие проворных котят

Современный кинематограф приучил нас бояться зомби-апокалипсиса, но никто не предупреждал о том, что такое нашествие может произойти в виде котят, как на этом видео.

Стоило хозяевам открыть дверь, как начало происходить пушистое нашествие — крохотные и явно голодные котята моментально пробрались в комнату, и ни одна преграда не спасла хозяев от котятопокалипсиса.