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Сообщество Без кота и жизнь не та 2148 постов • 506 подписчиков подписаться
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Нашествие проворных котят

Нашествие проворных котят

Автор:
19 марта 2024 08:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   в мире   животные   кот   котята   милота   
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Котята решили во что бы то ни стало попасть в комнату, в которой находились хозяева. Малыши начали ловко забираться по препятствию, которое встало у них на пути.

Современный кинематограф приучил нас бояться зомби-апокалипсиса, но никто не предупреждал о том, что такое нашествие может произойти в виде котят, как на этом видео.

Стоило хозяевам открыть дверь, как начало происходить пушистое нашествие — крохотные и явно голодные котята моментально пробрались в комнату, и ни одна преграда не спасла хозяев от котятопокалипсиса.

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Метки: Видео   в мире   животные   кот   котята   милота   
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Александр 41 минуту назад
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