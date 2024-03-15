Кот отвлёк внимание хозяина от смартфона

Гаджеты стали значимой частью нашей жизни. И порой люди уделяют им так много внимания, что забывают даже про своих любимых питомцев. Котейка из этого видео решил начать борьбу с цифровой зависимостью хозяина и подошел к нему, чтобы отвлечь от телефона.

Котофей стал тереться о ладонь своего человека, целовать его лицо и даже сделал кусь от избытка чувств. Конечно, парень сразу же забыл о смартфоне, на что и рассчитывал его питомец. «Хозяин, я лучше гаджетов. Так что убери телефон и погладь меня», — сказал бы пушистик, если бы умел говорить.