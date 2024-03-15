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Сообщество Без кота и жизнь не та 2137 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот отвлёк внимание хозяина от смартфона

Кот отвлёк внимание хозяина от смартфона

Автор:
15 марта 2024 07:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   добро   животные   зависимость   кот   милота   смартфон   
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Кот решил начать борьбу с телефонной зависимостью хозяина. Для этого питомец выбрал путь ласки и нежности.

Гаджеты стали значимой частью нашей жизни. И порой люди уделяют им так много внимания, что забывают даже про своих любимых питомцев. Котейка из этого видео решил начать борьбу с цифровой зависимостью хозяина и подошел к нему, чтобы отвлечь от телефона.

Котофей стал тереться о ладонь своего человека, целовать его лицо и даже сделал кусь от избытка чувств. Конечно, парень сразу же забыл о смартфоне, на что и рассчитывал его питомец. «Хозяин, я лучше гаджетов. Так что убери телефон и погладь меня», — сказал бы пушистик, если бы умел говорить.

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Метки: Видео   добро   животные   зависимость   кот   милота   смартфон   
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6  комментариев
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19k
banzai7 Час назад
Милота какая.
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241
Jangalop Полчаса назад
Что можно сказать о человеке, у которого есть камера, непрерывно записывающая его кровать?..
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5k
Crechet 47 минут назад
Пипец чудо чудное... У меня места на телефоне не хватит, чтобы снять все подобные моменты со своими зверьками. Думаю, у любого владельца кошек или собак такая же ситуация.
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5k
Terminator 52 минуты назад
Реально нужно было этот текст писать?
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4k
Enigma Kuutar 53 минуты назад
У меня младшая так тюпкой своей под руку тыркается, мол погладь ))) И неважно спишь ты или нет.))
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1k
K_II_T 57 минут назад
Эх. Пятница.

Пишу со смартфона
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