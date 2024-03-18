Кот в восторге от почесушек



Многие коты до одури любят почесушки. Это как своеобразная кнопка выключения, ведь в этот момент у них отключаются все рефлексы, инстинкты и мыслительные процессы.

У кота из этого видео есть определенная точка, о которой наверняка знает его хозяин. Эта точка находится у него между ушей, и она моментально ломает пушистого. Если ее нажать, то, можно сказать, что у котика тут же происходит ошибка 404. При этом эта ошибка вызывает выпадение некоторых частей тела, например, языка изо рта.