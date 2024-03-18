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Сообщество Без кота и жизнь не та 2141 пост • 506 подписчиков подписаться
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Кот в восторге от почесушек

Кот в восторге от почесушек

Автор:
18 марта 2024 07:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   милота   
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Хозяин решил почесать кота и, кажется, сломал питомца. Райское наслаждение!


Многие коты до одури любят почесушки. Это как своеобразная кнопка выключения, ведь в этот момент у них отключаются все рефлексы, инстинкты и мыслительные процессы.

У кота из этого видео есть определенная точка, о которой наверняка знает его хозяин. Эта точка находится у него между ушей, и она моментально ломает пушистого. Если ее нажать, то, можно сказать, что у котика тут же происходит ошибка 404. При этом эта ошибка вызывает выпадение некоторых частей тела, например, языка изо рта.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   милота   
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Гомерчик 2 часа назад
Кот в восторге от почесушекПосмотреть
Кот в восторге от почесушек
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