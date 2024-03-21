Котёнок и мальчик нашли общий язык

Мальчик решил пообщаться с котёнком и стал изображать мяуканье. Питомец начал ему отвечать. В итоге у них получился полноценный разговор.
Каждый владелец кота хотя бы раз в жизни мечтал о том, чтобы поговорить по душам со своим питомцем. Некоторым людям удается сымитировать кошачье «мяу» так, чтобы получить ответ, а у маленького мальчика из этого видео получился полноценный разговор с пушистым другом.
Котенок с радостью отвечал человечку, создавая впечатление, что он действительно понимает все, что мяукает ему ребенок. Нам было бы очень интересно узнать, о чем говорила эта очаровательная парочка. Наверняка, это было что-то чертовски интересное.
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