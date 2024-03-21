Котёнок и мальчик нашли общий язык

Каждый владелец кота хотя бы раз в жизни мечтал о том, чтобы поговорить по душам со своим питомцем. Некоторым людям удается сымитировать кошачье «мяу» так, чтобы получить ответ, а у маленького мальчика из этого видео получился полноценный разговор с пушистым другом.

Котенок с радостью отвечал человечку, создавая впечатление, что он действительно понимает все, что мяукает ему ребенок. Нам было бы очень интересно узнать, о чем говорила эта очаровательная парочка. Наверняка, это было что-то чертовски интересное.