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Сообщество Без кота и жизнь не та 2165 постов • 506 подписчиков подписаться
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Котёнок и мальчик нашли общий язык

Котёнок и мальчик нашли общий язык

Автор:
21 марта 2024 07:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   дети   животные   котёнок   мальчик   милота   
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Мальчик решил пообщаться с котёнком и стал изображать мяуканье. Питомец начал ему отвечать. В итоге у них получился полноценный разговор.

Каждый владелец кота хотя бы раз в жизни мечтал о том, чтобы поговорить по душам со своим питомцем. Некоторым людям удается сымитировать кошачье «мяу» так, чтобы получить ответ, а у маленького мальчика из этого видео получился полноценный разговор с пушистым другом.

Котенок с радостью отвечал человечку, создавая впечатление, что он действительно понимает все, что мяукает ему ребенок. Нам было бы очень интересно узнать, о чем говорила эта очаровательная парочка. Наверняка, это было что-то чертовски интересное.

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Метки: Видео   дети   животные   котёнок   мальчик   милота   
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7  комментариев
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2k
DHC Час назад
Ай ну милота))
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0
Игорь Минуту назад
Здрaвствуйтe. Извинитe, что пишу здeсь, большe нeгдe...

Сeйчaс ищу любую рaботу, но покa ничeго нe нaходится. Готов нa любую подрaботку, a сeйчaс домa eсть aбсолютно нeчeго.
Oт голодa почти тeряю сознaниe. Oдолжить просто нe у кого. Oдолжитe, пожaлуйстa, нa eду рублeй 100-200. Хоть нa булку хлeбa, хоть нa килогрaмм кaртошки.

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Зaрaнee Вaм большоe чeловeчeскоe спaсибо.
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8k
perekrestok 19 минут назад
Супер! Мы с кошкой уже несколько лет так общаемся. Правда я говорю на пару тонов ниже кошки. НО ничего, пару раз в день говорим по душам.
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208
Андрей Полчаса назад
Постановочное видео, просто, малыш чуть-чуть сжимает кулачок, чтобы котенок мяукнул в ответ. ))))
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23k
Слепой Пью Час назад
У меня доча с детских лет со всем зверьем находит общий язык - ее обожают коты, сАбаки, лошади, птицы и прочие домашние животные. Я вот собак побаиваюсь (травма детства), зато с котанами тоже часто диалоги ведем (в зоопарке раз рысЯ разговорил
), а сыну животные безразличны.
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142k
parallax Час назад
Обсудили планы на вечер. ))
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2k
Звёздный странник Час назад
Бесусловно милота и няшка!
Лайк!
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3108 постов (2997 в горячем)

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