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Сообщество Без кота и жизнь не та 2158 постов • 506 подписчиков подписаться
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Неожиданный улов мужчин на рыбалке

Неожиданный улов мужчин на рыбалке

Автор:
20 марта 2024 09:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   котята   милота   рыбаки   рыбалка   
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Мужчины встретили во время рыбалки нескольких рыжих котят. Животные доплыли до любителей рыбной ловли и захотели остаться с ними.

Рыбаки поймали двух рыжих котят. Точнее, не совсем понятно, кто кого поймал. Пушистые малыши приплыли к мужчинам сами.

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Метки: Видео   животные   котята   милота   рыбаки   рыбалка   
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6  комментариев
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15k
котегRUS Час назад
Просто повезло...


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1k
Руслана Тарасова 7 минут назад
Никогда не думала, что коты так быстро плавают.
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254
Виктория Полчаса назад
Капец, дистрофики! Срочно накормить, отогреть и дома спать уложить
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242
Jangalop Виктория 7 минут назад
мокрые коты всегда так выглядят, но вот что их заставило плавать?
Может бросили на острове и они оголодали?..
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16k
Ivan 36 минут назад
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19k
banzai7 39 минут назад
Американский вариант Деда Мазая.
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