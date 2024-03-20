Неожиданный улов мужчин на рыбалке

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Мужчины встретили во время рыбалки нескольких рыжих котят. Животные доплыли до любителей рыбной ловли и захотели остаться с ними.
Рыбаки поймали двух рыжих котят. Точнее, не совсем понятно, кто кого поймал. Пушистые малыши приплыли к мужчинам сами.
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