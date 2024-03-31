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Бешеная корова устроила переполох на китайской бойне

Бешеная корова устроила переполох на китайской бойне

Автор:
31 марта 2024 09:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   в мире   животные   корова   переполох   
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Парнокопытная жертва, словно предчувствуя скорую кончину, атаковала работников забоя, находящегося в городском округе Чжаоцин (провинция Гуандун, КНР).

По сообщениям китайских СМИ, корова, которая должна быть спокойной и ждать убоя, внезапно сошла с ума и дважды повалила работавших в цехе сотрудников.


После инцидента, в результате которого никто не пострадал, на бойне были приняты чрезвычайные меры, чтобы подобные происшествия не повторялись, в то же время были усилены санитарные проверки животных перед поступлением, улучшены условия транспортировки и кормления, чтобы снизить вероятность аномального поведения коров в процессе убоя.


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Метки: Видео   Китай   в мире   животные   корова   переполох   
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5  комментариев
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10k
sedoisever 2 часа назад
Отношение человека: "Корова борется за жизнь, значит она сошла с ума..."
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847
Нежмисто Живисто Час назад
Она заслужила жизнь
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
Чего это она бешеная? Посмотрел бы я на вас в этой ситуации.
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144k
parallax 2 часа назад
Ппц. У них даже на бойне камеры наблюдения стоят.
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12k
Андрей Ма-С 2 часа назад
в наказание ее решили убить....
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