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Индусы вегетарианцы, а их коровы – больше нет

Индусы вегетарианцы, а их коровы – больше нет

Автор:
13 марта 2024 09:07
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Еда   в мире   вегетарианцы   животные   индусы   корова   новости   
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На Гоа обеспокоены, что коровы все меньше едят сено и траву, а выбирают на обед курицу и остатки жареной рыбы. Похоже, коровы в Индии первыми перестали быть вегетарианцами!

Вопрос поднял министр управления по вопросом мусора Майкл Лобо, наблюдавший за поведение бродячего рогатого скота в округе. Все знают, что в Индии коровы свободно бродят по дорогам и городам, едят, что придется. Как я уже писала, нередко едят выброшенные после ритуалов цветы при храмах.

Вообще коровы там «окопались» на мусорных свалках и полигонах. Их оттуда не гоняют. Во-первых, грех гонять священное животное. Во-вторых, там они меньше мешаются чем, например, на шоссе, где о них разбиваются мотоциклисты.

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Когда коров накапливается столько, что они уже всем мешают, их собирают в небольшое стадо и вывозят в специальные коровники. Где их могут покормить и почистить, такой вот шелтер для бездомных коров в Индии.

И вот когда очередную партию из 76 бродячих коров привезли на такую ферму… те отказались от обычного вегетарианского корма! На свалках при закусочных и в мусорных баках они привыкли к совсем другой, жирной диете из рыбы и куриных костей.

Они не съели ни грамма из предложенной травы или прикорма. Но сбегали и тянулись к еде, которую готовили для себя работники – с мясом! Доходило вплоть до того, что они ломали калитки заборов, чтоб подобраться до «нормальной» для них пищи.

Майкл Лобо взялся решить проблему с невегетарианскими коровами. По его словам, он вызвал специалистов, чтобы те превратили коров обратно в нормальных травоядных!

Это специалисты-ветеринары, которые будут медленно вводить в их рацион траву, постепенно вытесняя тягу к мясной и рыбной человеческой пище.

На самом деле индусы думают так: мы придерживаемся вегетарианства, пусть и коровы наши будут такими. Просто в 2012 году им предлагали построить фермы для производства молока по технологии США, где для улучшения надоев применялись бы не вегетарианские прикормки. Не мясо даже, просто состав не вегги.

И министр иностранных дел с гордостью отказался: «Ни один индиец не притронется к молоку, которое было произведено не ветегарианским способом». За всех вот так решил, и не дал открыть ферму, которая давала бы много молока.

По свалкам, конечно, коровам кормиться не хорошо. Но что-то индийцев это не волновало, пока бездомные коровы ели цветы и траву. И вспомнили о них только когда, те стали питаться не так, как им нравится. Вся суть человечества в одной истории!

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Метки: Еда   в мире   вегетарианцы   животные   индусы   корова   новости   
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6  комментариев
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8k
Puans-on Час назад
Вообще, коровы плотоядные.
Они едят траву, которой питаются микроорганизмы у них в желудке, а уже эти организмы переваривает корова.
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3k
Past Минуту назад
Как будто что то новое сказали... Коровы всегда не против разбавить диету мясом, а уж если они начали отжираться на свалках то понятно что рацион поменялся и обычной травы им уже не хватает, как источника энергии.
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9k
Лаврентий 57 минут назад
Что-то мне это напоминает:
Ссылка www.youtube.com
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
Коровы эволюционируют, переходят на более калорийную пищу.
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