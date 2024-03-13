Индусы вегетарианцы, а их коровы – больше нет

Вопрос поднял министр управления по вопросом мусора Майкл Лобо, наблюдавший за поведение бродячего рогатого скота в округе. Все знают, что в Индии коровы свободно бродят по дорогам и городам, едят, что придется. Как я уже писала, нередко едят выброшенные после ритуалов цветы при храмах.

Вообще коровы там «окопались» на мусорных свалках и полигонах. Их оттуда не гоняют. Во-первых, грех гонять священное животное. Во-вторых, там они меньше мешаются чем, например, на шоссе, где о них разбиваются мотоциклисты.