Индусы вегетарианцы, а их коровы – больше нет

На Гоа обеспокоены, что коровы все меньше едят сено и траву, а выбирают на обед курицу и остатки жареной рыбы. Похоже, коровы в Индии первыми перестали быть вегетарианцами!
Вопрос поднял министр управления по вопросом мусора Майкл Лобо, наблюдавший за поведение бродячего рогатого скота в округе. Все знают, что в Индии коровы свободно бродят по дорогам и городам, едят, что придется. Как я уже писала, нередко едят выброшенные после ритуалов цветы при храмах.
Вообще коровы там «окопались» на мусорных свалках и полигонах. Их оттуда не гоняют. Во-первых, грех гонять священное животное. Во-вторых, там они меньше мешаются чем, например, на шоссе, где о них разбиваются мотоциклисты.
Когда коров накапливается столько, что они уже всем мешают, их собирают в небольшое стадо и вывозят в специальные коровники. Где их могут покормить и почистить, такой вот шелтер для бездомных коров в Индии.
И вот когда очередную партию из 76 бродячих коров привезли на такую ферму… те отказались от обычного вегетарианского корма! На свалках при закусочных и в мусорных баках они привыкли к совсем другой, жирной диете из рыбы и куриных костей.
Они не съели ни грамма из предложенной травы или прикорма. Но сбегали и тянулись к еде, которую готовили для себя работники – с мясом! Доходило вплоть до того, что они ломали калитки заборов, чтоб подобраться до «нормальной» для них пищи.
Майкл Лобо взялся решить проблему с невегетарианскими коровами. По его словам, он вызвал специалистов, чтобы те превратили коров обратно в нормальных травоядных!
Это специалисты-ветеринары, которые будут медленно вводить в их рацион траву, постепенно вытесняя тягу к мясной и рыбной человеческой пище.
На самом деле индусы думают так: мы придерживаемся вегетарианства, пусть и коровы наши будут такими. Просто в 2012 году им предлагали построить фермы для производства молока по технологии США, где для улучшения надоев применялись бы не вегетарианские прикормки. Не мясо даже, просто состав не вегги.
И министр иностранных дел с гордостью отказался: «Ни один индиец не притронется к молоку, которое было произведено не ветегарианским способом». За всех вот так решил, и не дал открыть ферму, которая давала бы много молока.
По свалкам, конечно, коровам кормиться не хорошо. Но что-то индийцев это не волновало, пока бездомные коровы ели цветы и траву. И вспомнили о них только когда, те стали питаться не так, как им нравится. Вся суть человечества в одной истории!
Источник:
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Они едят траву, которой питаются микроорганизмы у них в желудке, а уже эти организмы переваривает корова.
Лет так 40 назад (мелкий был, но запомнил) у бабушкиной соседки корова почти всех цыплят сожрала, а, потом, ещё пыталась клетки с кроликами разломать, чтобы до мяса добраться.