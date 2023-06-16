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Пёс позвал хозяина, чтобы вытащить из ловушки сородича

Пёс позвал хозяина, чтобы вытащить из ловушки сородича

Автор:
16 июня 2023 08:13
Сообщество : Животные
Метки: Китай   в мире   видео   добро   животные   собака   спасение   
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Пёс решил исследовать прикрытую металлическим листом нишу и оказался в ловушке. К счастью, сидеть в ней неосторожному питомцу пришлось не долго.

Забег по территории двух четвероногих охранников, закончился заточением для одного из питомцев.

Домашний зверь начал лаять, а его соплеменник, спустя некоторое время привлёк внимание хозяина, который вызволил из заточения четвероногого пленника.

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Метки: Китай   в мире   видео   добро   животные   собака   спасение   
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3  комментария
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48k
Элек Мек 50 минут назад
Не очень то он мужика и звал,а побежал радостно кушать,просто пленённый поднял шум,мужик его и увидел.
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8k
Роман 22 минуты назад
Да да, позвал )) Он радовался больше, что весь хавчик теперь достанется только ему
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5k
Rubiroid_47 Час назад
О снова закрыл также надежно.
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