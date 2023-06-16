Пёс позвал хозяина, чтобы вытащить из ловушки сородича

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Пёс решил исследовать прикрытую металлическим листом нишу и оказался в ловушке. К счастью, сидеть в ней неосторожному питомцу пришлось не долго.
Забег по территории двух четвероногих охранников, закончился заточением для одного из питомцев.
Домашний зверь начал лаять, а его соплеменник, спустя некоторое время привлёк внимание хозяина, который вызволил из заточения четвероногого пленника.
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