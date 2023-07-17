Контрабандистка пыталась провезти змей в необычном месте

Запрет на провоз змей был введен для предотвращения нерегулируемой интродукции зарубежных видов в местную сельскую местность, а также из-за риска переноса ими болезней или бактерий, которые могут заразить жителей в Китае. Тем не менее кукурузные змеи пользуются большим спросом на китайском рынке из-за своего послушного характера и яркой расцветки, что делает их популярными представителями животного мира в качестве экзотических домашних животных.