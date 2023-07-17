Контрабандистка пыталась провезти змей в необычном месте

Сотрудники китайского аэропорта Шэньчжэнь-Баоань обратили внимание на странную форму груди одной из пассажирок.
Несколько дней назад сотрудники международного аэропорта Шэньчжэнь Баоань (провинция Гуандун, КНР) обратили внимание на, мягко говоря, неестественные очертания груди одной из проходивших таможенный контроль пассажирок авиалайнера. Молодую контрабандистку поймали, когда она пыталась попасть в Гонконг.
Все, находящиеся в чулках змеи были идентифицированы как кукурузные или красные крысиные, которые являются неядовитыми и обитают в США, но незаконны для ввоза не территорию Китая.
Запрет на провоз змей был введен для предотвращения нерегулируемой интродукции зарубежных видов в местную сельскую местность, а также из-за риска переноса ими болезней или бактерий, которые могут заразить жителей в Китае. Тем не менее кукурузные змеи пользуются большим спросом на китайском рынке из-за своего послушного характера и яркой расцветки, что делает их популярными представителями животного мира в качестве экзотических домашних животных.
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