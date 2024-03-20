Гениальная собака выучила название 231 игрушки

Начиная с трехмесячного возраста собака каждый вечер осваивала новые слова во время специальной игры: хозяева Мартин и Хелен Моррис выкрикивали название, а собака должна была найти соответствующую игрушку среди кучи других.
«Макс — очень талантливый мальчик, и он должен стать известным. У нас есть семь корзин для стирки, переполненных игрушками. Макс знает каждую из них по имени, так что вы можете проверять его сколько угодно — даже с забытыми погремушками. Все равно он знает правильный ответ», — рассказывает хозяин собаки Мартин Моррис.
Пара не собирается останавливаться на достигнутом и будет продолжать покупать своему питомцу новые игрушки, чтобы держать его в «тонусе». Любимой игрушкой Макса остается лев Лео — первый подарок, сделанный псу. В коллекции также есть еж Гектор, белка София и динозавр Дино.
«Мы потратили семь лет, чтобы дойти до этого этапа. Не думаю, что какая-либо собака в Великобритании сумела бы побить наш рекорд — 231 слово. Это делает нашего мальчика самым умным», — с гордостью рассказывает Мартин.
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