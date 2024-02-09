Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью

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В Бельгии семейная пара приютила кабана и живёт с ним уже некоторое время. Животное спит на диванах и просит вкусности.
Тиффани и Грегори из региона Валлония в Бельгии перевернули традиционное представление о домашних питомцах, приняв в свой дом дикого кабана по имени Оскар.
Все началось, когда Грегори принес 700-граммового кабанчика из леса, найденного его собаками во время охоты.За год хрюша окрепла, набрав 80 кг, и стала вести себя как пёсик: спать на диванах и выпрашивать вкусняшки.
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