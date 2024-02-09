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Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью

Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью

Автор:
09 февраля 2024 10:45
Сообщество : Животные
Метки: Бельгия   Видео   в мире   животные   интересно   кабан   
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В Бельгии семейная пара приютила кабана и живёт с ним уже некоторое время. Животное спит на диванах и просит вкусности.

Тиффани и Грегори из региона Валлония в Бельгии перевернули традиционное представление о домашних питомцах, приняв в свой дом дикого кабана по имени Оскар.

Все началось, когда Грегори принес 700-граммового кабанчика из леса, найденного его собаками во время охоты.За год хрюша окрепла, набрав 80 кг, и стала вести себя как пёсик: спать на диванах и выпрашивать вкусняшки.

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Метки: Бельгия   Видео   в мире   животные   интересно   кабан   
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2  комментария
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Кружок 2 часа назад
По заголовку сначала подумал, что очередная статья про хохлов за границей)))
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845
Шурман 14 минут назад
Это не свинья а кабан , второе этой новости хрен знает сколько времени . Ну у них в Валлонии свои приколы , так же как допустим у нас в Фландрии на сельских дорогах 70 а у них 90 и попробуй ошибись :) . Кстати в прошлом году егерь рассказывал что кабаны так сильно расплодились что им пришлось продлевать сезон охоты , в октябре я собирал грибы под свисты пуль :) да и не только я .
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