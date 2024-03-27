FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16390 постов • 1706 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Китайская афера на бесплатных кошках

Китайская афера на бесплатных кошках

Автор:
27 марта 2024 09:22
Сообщество : Животные
Метки: Китай   афера   в мире   животные   кошки   обман   порода   
1079
6

Желающие взять в питомнике бесплатного котенка китайцы столкнулись с аферой, по которой бесплатный котенок им обходится в десятки раз дороже, если купить породистого.

Схема на кошках

Магазины начали отдавать бесплатно чистокровных кошек, британцев, сиамских и другие породы. Но тот, кто берет котенка, должен подписать с зоомагазином договор, что обязуется стать клиентом этого зоомагазина.

Якобы чтобы быть уверенными, что бесплатного котенка хорошо кормят. А то люди редко ценят то, что достается им бесплатно. Сама мотивация хорошая, породистым котам правда зачастую нужен особый уход и корм.

×
×

Вот только ежемесячная плата за «усыновление» британского голубого кота стоит 500 юаней (6 400рублей) в месяц на протяжении двух лет. То есть общая сумма выплат составит 12 000 юаней (153 412 рублей). Да уж в разы дешевле просто сразу купить котенка у заводчика!

И мало того, что бесплатные коты оказались по подписке, так еще и корм и наполнитель в этих магазинах продавались по завышенным ценам. Пакет кошачьего корма там стоил на 60 юаней дороже, чем на Таобао, где закупается половина китайцев.

Согласно правилам договора договор расторгнуть нельзя, вот что самое смешное. Даже если домашнее животное погибнет в течение двух лет, и покупать корм и игрушки больше будет некому.

Так что некоторым потерявшим питомца китайцам приходилось еще продолжать выплаты каждый месяц, хотя уже не на что…

Такое уже случилось с клиентом, который «взял себе в лизинг» мейн-куна на два года с выплатами по 800 юаней в месяц! Кот погиб в течение первых нескольких месяцев, но магазин пригрозил клиенту судом, если тот не продолжит платить.

При этом многие кошки и собаки из этого зоомагазина были запущены и нездоровы. Китайцы в социальных сетях подозревают, что это от недостатка ухода. Плюс – на больное животное потребуется тратить больше денег, а куда их нести? В магазин, с которым у тебя договор.

В целом, методов мошенничества в Азии много. Я еще рассказывала про аферистов, которые на крупных площадях делают вид, что покупают псов на мясо. И сердобольные тетушки бросаются их выкупать.

А потом псы возвращаются обратно к аферистам и те идут уже на следующую площадь. Но «кошачий лизинг» - особенно циничный способ обмана, который я у нас пока не видела.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Китай   афера   в мире   животные   кошки   обман   порода   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
vasilykopkov 58 минут назад
Формально - никакого обмана, думать надо, что подписываешь.
При гибели питомца суд, если до него дойдёт, скорее всего признает договор автоматически расторгнутым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1749 постов (1719 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1257740



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве задержали генерал-полковника ФТС Елену Ягодкину
В Москве задержали генерал-полковника ФТС Елену Ягодкину
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Русский камбуз. Как питались моряки в СССР?
Русский камбуз. Как питались моряки в СССР?
Американский физик поплатился за ложное сообщение о достижении сверхпроводимости при комнатной температуре
Американский физик поплатился за ложное сообщение о достижении сверхпроводимости при...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#Юмор#факты#аварии#забавно#Крокус сити холл#Китай#истории
#животные#машина#в мире#кот#ДТП#авто аварии#кино#задержание#интересное#США
#автомобили#автомир#люди#кошка#теракт#фильм#позитив#Автовсячина#роль#Разное
Американский физик поплатился за ложное сообщение о достижении сверхпроводимости при комнатной температуре Американский физик поплатился за ложное сообщение о достижении сверхпроводимости при комнатной... Какая порода собак самая популярная в каждой стране мира Какая порода собак самая популярная в каждой стране мира Российский художник нарисовал забавные комиксы о животных Российский художник нарисовал забавные комиксы о животных 18 фотографий догов для тех, кто считает, что хорошего мальчика должно быть много 18 фотографий догов для тех, кто считает, что хорошего мальчика должно быть много Незваный гость разогнал пожилых картёжниц Незваный гость разогнал пожилых картёжниц Чихуахуа: маленький комок злости Чихуахуа: маленький комок злости

На что жалуетесь?

Вернуться