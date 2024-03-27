Китайская афера на бесплатных кошках

Схема на кошках

Магазины начали отдавать бесплатно чистокровных кошек, британцев, сиамских и другие породы. Но тот, кто берет котенка, должен подписать с зоомагазином договор, что обязуется стать клиентом этого зоомагазина.

Якобы чтобы быть уверенными, что бесплатного котенка хорошо кормят. А то люди редко ценят то, что достается им бесплатно. Сама мотивация хорошая, породистым котам правда зачастую нужен особый уход и корм.