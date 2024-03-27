Китайская афера на бесплатных кошках

Желающие взять в питомнике бесплатного котенка китайцы столкнулись с аферой, по которой бесплатный котенок им обходится в десятки раз дороже, если купить породистого.
Схема на кошках
Магазины начали отдавать бесплатно чистокровных кошек, британцев, сиамских и другие породы. Но тот, кто берет котенка, должен подписать с зоомагазином договор, что обязуется стать клиентом этого зоомагазина.
Якобы чтобы быть уверенными, что бесплатного котенка хорошо кормят. А то люди редко ценят то, что достается им бесплатно. Сама мотивация хорошая, породистым котам правда зачастую нужен особый уход и корм.
Вот только ежемесячная плата за «усыновление» британского голубого кота стоит 500 юаней (6 400рублей) в месяц на протяжении двух лет. То есть общая сумма выплат составит 12 000 юаней (153 412 рублей). Да уж в разы дешевле просто сразу купить котенка у заводчика!
И мало того, что бесплатные коты оказались по подписке, так еще и корм и наполнитель в этих магазинах продавались по завышенным ценам. Пакет кошачьего корма там стоил на 60 юаней дороже, чем на Таобао, где закупается половина китайцев.
Согласно правилам договора договор расторгнуть нельзя, вот что самое смешное. Даже если домашнее животное погибнет в течение двух лет, и покупать корм и игрушки больше будет некому.
Так что некоторым потерявшим питомца китайцам приходилось еще продолжать выплаты каждый месяц, хотя уже не на что…
Такое уже случилось с клиентом, который «взял себе в лизинг» мейн-куна на два года с выплатами по 800 юаней в месяц! Кот погиб в течение первых нескольких месяцев, но магазин пригрозил клиенту судом, если тот не продолжит платить.
При этом многие кошки и собаки из этого зоомагазина были запущены и нездоровы. Китайцы в социальных сетях подозревают, что это от недостатка ухода. Плюс – на больное животное потребуется тратить больше денег, а куда их нести? В магазин, с которым у тебя договор.
В целом, методов мошенничества в Азии много. Я еще рассказывала про аферистов, которые на крупных площадях делают вид, что покупают псов на мясо. И сердобольные тетушки бросаются их выкупать.
А потом псы возвращаются обратно к аферистам и те идут уже на следующую площадь. Но «кошачий лизинг» - особенно циничный способ обмана, который я у нас пока не видела.
Источник:
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При гибели питомца суд, если до него дойдёт, скорее всего признает договор автоматически расторгнутым.