Мужчина на мотороллере пожалел, что вмешался в драку быков

Моторикша, прокладывающий свой путь мимо двух рогатых противников, решил прекратить драку и проехал между буйволов.

Но, судя по кадрам записи - это была большая ошибка, так как один из копытных оппонентов атаковал трёхколёсное транспортное средство и перевернул его на бок.

