Мужчина на мотороллере пожалел, что вмешался в драку быков

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Считающиеся священными животными в Индии двое парнокопытных обитателей небольшого населённого пункта, не поделили территории своих угодий и вступили в открытое противостояние.
Моторикша, прокладывающий свой путь мимо двух рогатых противников, решил прекратить драку и проехал между буйволов.
Но, судя по кадрам записи - это была большая ошибка, так как один из копытных оппонентов атаковал трёхколёсное транспортное средство и перевернул его на бок.
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