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Мужчина на мотороллере пожалел, что вмешался в драку быков

Мужчина на мотороллере пожалел, что вмешался в драку быков

Автор:
22 марта 2024 09:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   бык   драка быков   забавно   моторикша   парнокопытные   
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Считающиеся священными животными в Индии двое парнокопытных обитателей небольшого населённого пункта, не поделили территории своих угодий и вступили в открытое противостояние.

Моторикша, прокладывающий свой путь мимо двух рогатых противников, решил прекратить драку и проехал между буйволов.


Но, судя по кадрам записи - это была большая ошибка, так как один из копытных оппонентов атаковал трёхколёсное транспортное средство и перевернул его на бок.

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Метки: Видео   Индия   бык   драка быков   забавно   моторикша   парнокопытные   
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Parizhanka
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