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Слон впервые увидел снег

Слон впервые увидел снег

Автор:
01 марта 2024 07:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   животные   забавно   слон   снег   
1078
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Молодой слон увидел в своём вольере снег и решил погрузиться в него с головой.

Многие из тех, кто живет на Севере или в центральной полосе нашей страны, готовы на многое, чтобы переместиться в теплые края и не видеть уже этот надоедливый снег.

А для слона из этого видео снег — это очень большая диковинка. Только посмотрите на то, как животное отреагировало на сугроб, который высыпали ему в вольер. Он просто погрузился в него с головой, словно маленький ребенок.

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Метки: Видео   Реакция   животные   забавно   слон   снег   
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8  комментариев
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35k
Юрий Час назад
Представил себя мамонтом....

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355
Alex 2 минуты назад
И теперь он доволен. Как слон....
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6k
satra 4 минуты назад
Вот она какая! АФРИКА!
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8k
perekrestok 14 минут назад
дети всегда дети! Даже когда слоны.
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5k
brotherirk 21 минуту назад
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2k
Мария Коненкова Час назад
Мороженое!
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banzai7 Час назад
С бодуна.
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