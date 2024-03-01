Слон впервые увидел снег

Многие из тех, кто живет на Севере или в центральной полосе нашей страны, готовы на многое, чтобы переместиться в теплые края и не видеть уже этот надоедливый снег.

А для слона из этого видео снег — это очень большая диковинка. Только посмотрите на то, как животное отреагировало на сугроб, который высыпали ему в вольер. Он просто погрузился в него с головой, словно маленький ребенок.