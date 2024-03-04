Пылесос для тех, чьи дети являются фанатами конструктора LEGO

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Пользователь сети обнаружил в продаже и протестировал необычный пылесос. Он предназначен для сбора деталей LEGO и любого другого похожего игрушечного конструктора.
Пылесос засасывает детальки, здорово ускоряя процесс уборки детской комнаты.
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А обычный пылесос для этой цели уже не подходит? Щетку с трубы снял и в путь! Я так иногда мелкие детали ищу, если во время моделирования, что-то со стола улетело.