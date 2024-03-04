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Пылесос для тех, чьи дети являются фанатами конструктора LEGO

Пылесос для тех, чьи дети являются фанатами конструктора LEGO

Автор:
04 марта 2024 12:15
Метки: Видео   в мире   забавно   конструктор   лего   пылесос   
927
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Пользователь сети обнаружил в продаже и протестировал необычный пылесос. Он предназначен для сбора деталей LEGO и любого другого похожего игрушечного конструктора.

Пылесос засасывает детальки, здорово ускоряя процесс уборки детской комнаты.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   забавно   конструктор   лего   пылесос   
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4  комментария
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1k
Darki Час назад
А может проще и правильнее научить ребёнка порядку и он не будет раскидывать игрушки.
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2k
Дмитрий 20 минут назад
Вот это амазон-файнд так файнд!
А обычный пылесос для этой цели уже не подходит? Щетку с трубы снял и в путь! Я так иногда мелкие детали ищу, если во время моделирования, что-то со стола улетело.
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