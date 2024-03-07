Мальчик не растерялся и запер леопарда в помещении

Хищник проник в помещение зала, где организовывались свадебные торжества. Увлечённый игрой в мобильном телефоне ребёнок был вынужден отвлечься, чтобы обезопасить себя. Он покинул здание и запер хищную кошку.

Позже стражи правопорядка, объединив усилия с лесниками, поймали пятилетнего самца леопарда и переместили его подальше от населённого пункта.

По словам представителей лесного хозяйства, наличие поблизости сельскохозяйственных полей и близость реки привели к тому, что в этом районе время от времени стали встречать леопардов.