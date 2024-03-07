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Мальчик не растерялся и запер леопарда в помещении

Мальчик не растерялся и запер леопарда в помещении

Автор:
07 марта 2024 07:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   дети   животные   леопард   ребёнок   
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Камера наблюдения, установленная в здании в окрестностях города Малегаон (округ Нашик, штат Махараштра, Индия), запечатлела момент проникновения леопарда в помещение, в котором находился мальчик. Ребёнок не растерялся и запер хищника.

Хищник проник в помещение зала, где организовывались свадебные торжества. Увлечённый игрой в мобильном телефоне ребёнок был вынужден отвлечься, чтобы обезопасить себя. Он покинул здание и запер хищную кошку.

Позже стражи правопорядка, объединив усилия с лесниками, поймали пятилетнего самца леопарда и переместили его подальше от населённого пункта.

По словам представителей лесного хозяйства, наличие поблизости сельскохозяйственных полей и близость реки привели к тому, что в этом районе время от времени стали встречать леопардов.

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Метки: Видео   Индия   дети   животные   леопард   ребёнок   
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Александр Ломовицкий Час назад
Какой внимательный мальчик . А "нормальный" современный ребенок сидел бы до последнего в телефоне и истерически орал на котана пока тот доедал бы его.
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