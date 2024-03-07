Мальчик не растерялся и запер леопарда в помещении

Камера наблюдения, установленная в здании в окрестностях города Малегаон (округ Нашик, штат Махараштра, Индия), запечатлела момент проникновения леопарда в помещение, в котором находился мальчик. Ребёнок не растерялся и запер хищника.
Хищник проник в помещение зала, где организовывались свадебные торжества. Увлечённый игрой в мобильном телефоне ребёнок был вынужден отвлечься, чтобы обезопасить себя. Он покинул здание и запер хищную кошку.
Позже стражи правопорядка, объединив усилия с лесниками, поймали пятилетнего самца леопарда и переместили его подальше от населённого пункта.
По словам представителей лесного хозяйства, наличие поблизости сельскохозяйственных полей и близость реки привели к тому, что в этом районе время от времени стали встречать леопардов.
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