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Отличный рекламный ход

Отличный рекламный ход

Автор:
07 марта 2024 07:25
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   буклет   бумажник   забавно   интересно   креатив   
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Не всё то золото, что блестит. На улице одного из городов были разбросаны рекламные буклеты, которые очень похожи на бумажник от известного люксового бренда.

В наше время перед маркетологами стоит непростая задача: привлечь внимание клиента и удержать его, ведь сегодня испробованы, наверное, уже все методы завлечения целевой аудитории. Однако некоторые маркетологи не перестают удивлять, как, например, специалисты из этого ролика.

В их случае, прогуливаясь по улице, можно подумать, что вы нашли бумажник, причем не просто бумажник, а от известного люксового бренда. В такой ситуации у многих появится как минимум любопытство. Но таких любопытных постигнет разочарование, так как внутри находится простая листовка. Хотя, может и не разочарование, а действительно нужный товар или услуга.

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Метки: Видео   буклет   бумажник   забавно   интересно   креатив   
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Гомерчик 58 минут назад
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