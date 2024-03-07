Отличный рекламный ход

В наше время перед маркетологами стоит непростая задача: привлечь внимание клиента и удержать его, ведь сегодня испробованы, наверное, уже все методы завлечения целевой аудитории. Однако некоторые маркетологи не перестают удивлять, как, например, специалисты из этого ролика.

В их случае, прогуливаясь по улице, можно подумать, что вы нашли бумажник, причем не просто бумажник, а от известного люксового бренда. В такой ситуации у многих появится как минимум любопытство. Но таких любопытных постигнет разочарование, так как внутри находится простая листовка. Хотя, может и не разочарование, а действительно нужный товар или услуга.