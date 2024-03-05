Самый удачливый смартфон

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Волейбольный мяч сбил смартфон, снимавший игру в школе. Однако гаджет не упал на пол, а оказался в неожиданном месте.
После короткого полёта смартфон приземлился в неожиданном месте.
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