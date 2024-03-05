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Самый удачливый смартфон

Самый удачливый смартфон

Автор:
05 марта 2024 10:40
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Телефон   волейбол   забавно   повезло   смартфон   
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Волейбольный мяч сбил смартфон, снимавший игру в школе. Однако гаджет не упал на пол, а оказался в неожиданном месте.

После короткого полёта смартфон приземлился в неожиданном месте.

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Метки: Видео   Телефон   волейбол   забавно   повезло   смартфон   
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2  комментария
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Оксид Бетона 2 часа назад
Как скучно. Нет бы в жопу оператора смартфона залетел!
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