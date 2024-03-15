Ягуар выскочил на туристов в джунглях Перу

Гид группы Фернандо Тапиа Вера рассказал, что самым удивительным в атаке зверя была неожиданность. Все убедились, насколько мастерски хищники умеют прятаться, ведь пока ягуар не выскочил из зарослей, никто не подозревал, что он близко.

К счастью, Фернандо сумел отпугнуть зверя с помощью мачете, и спустя пару минут ягуар удалился (туристы в это время подняли руки и издавали угрожающие звуки, чтобы тоже внести свой вклад в запугивание). Гид, отделавшийся несколькими царапинами на ногах, добавил, что всегда хотел повстречать ягуара в дикой природе, но только не при таких драматических обстоятельствах.