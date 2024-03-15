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Ягуар выскочил на туристов в джунглях Перу

Ягуар выскочил на туристов в джунглях Перу

Автор:
15 марта 2024 10:45
Сообщество : Животные
Метки: Jaguar   Видео   Перу   джунгли   турист   хищник   
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Туристы, путешествующие по джунглям в Пуэрто-Мальдонадо (Перу), столкнулись лицом к лицу с ягуаром.

Гид группы Фернандо Тапиа Вера рассказал, что самым удивительным в атаке зверя была неожиданность. Все убедились, насколько мастерски хищники умеют прятаться, ведь пока ягуар не выскочил из зарослей, никто не подозревал, что он близко.

К счастью, Фернандо сумел отпугнуть зверя с помощью мачете, и спустя пару минут ягуар удалился (туристы в это время подняли руки и издавали угрожающие звуки, чтобы тоже внести свой вклад в запугивание). Гид, отделавшийся несколькими царапинами на ногах, добавил, что всегда хотел повстречать ягуара в дикой природе, но только не при таких драматических обстоятельствах.


Инцидент прокомментировал биолог Густаво Фигейроа, который уверен, что изначально ягуар не собирался никого ранить и хотел лишь устрашить людей, чтобы прогнать их со своей территории. Но действия гида и туристов специалист одобрил — они правильно поступили, что показали дикой «кошке» своё численное превосходство и то, какие они «большие и страшные».

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Метки: Jaguar   Видео   Перу   джунгли   турист   хищник   
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