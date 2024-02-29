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Ягуар: хищная кошка, которая любит купаться⁠⁠

Ягуар: хищная кошка, которая любит купаться⁠⁠

Автор:
29 февраля 2024 14:09
Сообщество : Животные
Метки: Jaguar   Видео   животные   интересно   охота   хищник   
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Многие кошки не любят воду, а некоторые и вовсе боятся её. Однако ягуары не входят в их число. Эти хищники отлично себя чувствуют в водной среде и не прочь искупаться в ближайшей реке в любое время.

Хищных кошек боятся те, кто обитает в воде.

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Метки: Jaguar   Видео   животные   интересно   охота   хищник   
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5  комментариев
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32k
Юрьевич 2 часа назад
Кошки - самые совершенные хищники на нашей планете. Мышцы, когти, зубы, острое зрение, хороший нюх, развитой мозг...
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3k
веселый просто 47 минут назад
Помянем Гену
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4k
Taf Taffus Час назад
За перековеркивание видео из формата 16:9 в вертикалку минус.
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3k
Старожил Час назад
Ловко он крокодила подцепил.
Котята голодными не останутся
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59k
alertol 2 часа назад
Кошки не боятся воды, у них другое восприятие температуры и то что нам кажется тёплой водой, для них кажется холодной, в дикой природе "кошки" (тигры, львы, итд) живут там где вода для нас кажется почти горячей, и в ней они с радостью купаются.
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