Ягуар: хищная кошка, которая любит купаться⁠⁠

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Многие кошки не любят воду, а некоторые и вовсе боятся её. Однако ягуары не входят в их число. Эти хищники отлично себя чувствуют в водной среде и не прочь искупаться в ближайшей реке в любое время.
Хищных кошек боятся те, кто обитает в воде.
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