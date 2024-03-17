Тигр показал своё отношение к миру

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Зверь из цирка во Владивостоке показывал трюк и залез на большой глобус. Всё бы ничего, но в один момент ему «приспичило».
Так получилось, что экскременты упали прямо на территорию то ли Канады, то ли США.
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Метки: Видео Владивосток большой котик глобус насрал тигр хищник цирк
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