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Тигр показал своё отношение к миру

Тигр показал своё отношение к миру

Автор:
17 марта 2024 10:01
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Владивосток   большой котик   глобус   насрал   тигр   хищник   цирк   
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Зверь из цирка во Владивостоке показывал трюк и залез на большой глобус. Всё бы ничего, но в один момент ему «приспичило».

Так получилось, что экскременты упали прямо на территорию то ли Канады, то ли США.

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Метки: Видео   Владивосток   большой котик   глобус   насрал   тигр   хищник   цирк   
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7  комментариев
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6k
TirAn Час назад
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6k
Хачик Минуту назад
Анусом тигра глаголет истина
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12k
Властелин 24 минуты назад
Главное чтобы храмов и церквей там видно не было.
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39k
Алексей 36 минут назад
похоже что на канаду
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2k
Леонид 39 минут назад
Видать Канадцы чем то испортили настроение котику.
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5k
A 54 минуты назад
Перенервничал котик
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15k
котегRUS Час назад
прямичком на Эдмонтон, самый северный город КанадЫ...
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