Из-за аварии на заводе на улицы аргентинского города вылилось 15000 литров вина

980
1
1
В городе Сан-Мартин, Аргентина, винодельня по вине работников потеряла огромное количество напитка. Из-за неправильных действий сотрудников был повреждён резервуар и алкогольный напиток начал стремительно вытекать на землю.
Завод, который на протяжении десятилетий производил вино, потерял из-за оплошности выпивку на сумму примерно равную восьмистам тысячам рублей. Кроме того, компании придётся раскошелиться на новый резервуар, который стоит в несколько раз дороже потерянного вина.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как летают разные виды бумерангов
- Необычный ресторан-тюрьма в Кувейте
- Медведь залез в автомобиль, воспользовавшись дверной ручкой
- Парень чуть не погиб от удара молнии
- Хомяк пытается пролезть под дверью
Новости партнёров
реклама
Зато праздник местным бомжам.