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Из-за аварии на заводе на улицы аргентинского города вылилось 15000 литров вина

Из-за аварии на заводе на улицы аргентинского города вылилось 15000 литров вина

Автор:
14 марта 2024 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аргентина   Видео   Винодельня   в мире   вино   напиток   
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В городе Сан-Мартин, Аргентина, винодельня по вине работников потеряла огромное количество напитка. Из-за неправильных действий сотрудников был повреждён резервуар и алкогольный напиток начал стремительно вытекать на землю.

Завод, который на протяжении десятилетий производил вино, потерял из-за оплошности выпивку на сумму примерно равную восьмистам тысячам рублей. Кроме того, компании придётся раскошелиться на новый резервуар, который стоит в несколько раз дороже потерянного вина.

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Метки: Аргентина   Видео   Винодельня   в мире   вино   напиток   
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3  комментария
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Григорий 2 часа назад
новый резервуар)))) щеглы тупорылые думают что их выращивают? придёт дядя со сварочником и всё заварит)))
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Юрий 2 часа назад
Для завода 800 000 руб. совершенно не критично...
Зато праздник местным бомжам.
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