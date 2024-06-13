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В Южной Корее&nbsp; продают вино в бокалах

В Южной Корее продают вино в бокалах

Автор:
13 июня 2024 07:14
Метки: Южная Корея   алкоголь   бокал   в мире   вино   необычно   
792
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В Южной Корее в некоторых супермаркетах можно купить вино сразу в бокале. Цена вопроса — 5 тысяч вон (примерно 320 рублей).

Оригинальный подход. Любители вины, встречали ли вы в других странах нечто подобное?

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Метки: Южная Корея   алкоголь   бокал   в мире   вино   необычно   
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5  комментариев
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738
Алексей Саушкин 54 минуты назад
- Сто граммов водки в стаканчике !
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37k
БамбарбияКиргуду 2 минуты назад
Серьёзное достижение.
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335
Влад Полчаса назад
Интересно, сколько в бокале вина,грамм 200? Да и вино, однозначно не из лучших,потому как нормальные вина в прозрачную тару не разливают.
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9k
Харон ( Χάρων) 43 минуты назад
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3699 постов (3668 в горячем)

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