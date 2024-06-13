В Южной Корее продают вино в бокалах

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В Южной Корее в некоторых супермаркетах можно купить вино сразу в бокале. Цена вопроса — 5 тысяч вон (примерно 320 рублей).
Оригинальный подход. Любители вины, встречали ли вы в других странах нечто подобное?
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