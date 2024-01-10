Парень чуть не погиб от удара молнии

Желания, которые сбылись

Мерзкий тип вылил масло на лестницу в тренажёрном зале

Владелец магазина схватил покупательницу за шею и теперь вынужден извиняться

В Японии проходят соревнования по гневному опрокидыванию столов

Актриса, у которой еще нет Оскара

Девушка пригласила гостей на рождественский ужин, который она приготовит из мусора