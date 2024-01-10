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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1105 постов • 47 подписчиков подписаться
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Парень чуть не погиб от удара молнии

Парень чуть не погиб от удара молнии

Автор:
10 января 2024 08:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Аргентина   Видео   в мире   инцидент   люди   молния   
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В Аргентине молния попала в 26-летнего парня, стоящего под деревом. Момент удара оказался запечатлен на видео.

К счастью, молодой человек выжил. Сейчас он готовится к выписке из больницы.

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Метки: Аргентина   Видео   в мире   инцидент   люди   молния   
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5  комментариев
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395
Человек Наблюдающий 24 минуты назад
Момент интересные.
Желаю всем в новом году по меньше таких друзей, как у бедолаги на видео.
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36k
Опаньки 10 минут назад
главное что друзья у него хорошие ))
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6k
Евгений Д 11 минут назад
Идиоты зачем то бросились бежать и бросили своего товарища
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11
Quantimus Час назад
Главное, чтобы он не пошёл по стопам этого человека:

Рой Кливленд Салливан (англ. Roy Cleveland Sullivan; 7 февраля 1912 28 сентября 1983) американский инспектор по охране национального парка Шенандоа в Виргинии, известный тем, что в период с 1942 по 1977 год был семь раз поражён молнией и остался в живых. В связи с этим он получил прозвище «человек-громоотвод» (англ. Human Lightning Conductor) и был занесён в Книгу рекордов Гиннесса.
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