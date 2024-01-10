Парень чуть не погиб от удара молнии

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В Аргентине молния попала в 26-летнего парня, стоящего под деревом. Момент удара оказался запечатлен на видео.
К счастью, молодой человек выжил. Сейчас он готовится к выписке из больницы.
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Желаю всем в новом году по меньше таких друзей, как у бедолаги на видео.
Рой Кливленд Салливан (англ. Roy Cleveland Sullivan; 7 февраля 1912 28 сентября 1983) американский инспектор по охране национального парка Шенандоа в Виргинии, известный тем, что в период с 1942 по 1977 год был семь раз поражён молнией и остался в живых. В связи с этим он получил прозвище «человек-громоотвод» (англ. Human Lightning Conductor) и был занесён в Книгу рекордов Гиннесса.