В Южной Корее есть кафе, где посетители не знают, какой напиток заказывают

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Посетитель получает напиток, цвет и состав которого зависит от результатов психологического тестирования.
Необычное заведение предлагает посетителям пройти тест на определение личностных характеристик, который становится возможностью для получения уникального персонализированного напитка. Напиток становится зеркалом внутреннего мира посетителя, раскрывая его индивидуальные черты через призму цвета и вкуса.
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