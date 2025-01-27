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В Южной Корее есть кафе, где посетители не знают, какой напиток заказывают

В Южной Корее есть кафе, где посетители не знают, какой напиток заказывают

Автор:
27 января 2025 07:13
Метки: Кафе   Корея   Южная Корея   напиток   необычно   тест   
976
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Посетитель получает напиток, цвет и состав которого зависит от результатов психологического тестирования.

Необычное заведение предлагает посетителям пройти тест на определение личностных характеристик, который становится возможностью для получения уникального персонализированного напитка. Напиток становится зеркалом внутреннего мира посетителя, раскрывая его индивидуальные черты через призму цвета и вкуса.

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Метки: Кафе   Корея   Южная Корея   напиток   необычно   тест   
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3730 постов (3626 в горячем)

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