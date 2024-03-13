Женщина подала блюдо в виде мультяшного персонажа

Сейчас очень много людей стремятся стать блогерами. И для того, чтобы завоевать свою аудиторию, они придумывают самый разный креативный контент. Например, девушка из Австралии создает необычные блюда, но необычна в них именно подача, так как она делает их в виде персонажей Диснея.

В этом видео, например, она создала персонажа из мультфильма «Моана» в виде петуха по имени Хей-хей. Те, кто видел этот мультфильм, наверняка согласятся с тем, насколько похоже получился персонаж.