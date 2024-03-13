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Женщина подала блюдо в виде мультяшного персонажа

Женщина подала блюдо в виде мультяшного персонажа

Автор:
13 марта 2024 08:08
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Моана   Прикол   животные   петух   подача   
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Некоторым людям недостаточно того, чтобы еда была вкусной. Для них приготовленное блюдо должно быть ещё красивым и фотогеничным. Автор видео, похоже, способна удовлетворить их потребности.

Сейчас очень много людей стремятся стать блогерами. И для того, чтобы завоевать свою аудиторию, они придумывают самый разный креативный контент. Например, девушка из Австралии создает необычные блюда, но необычна в них именно подача, так как она делает их в виде персонажей Диснея.

В этом видео, например, она создала персонажа из мультфильма «Моана» в виде петуха по имени Хей-хей. Те, кто видел этот мультфильм, наверняка согласятся с тем, насколько похоже получился персонаж.

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Метки: Видео   Еда   Моана   Прикол   животные   петух   подача   
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4  комментария
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5k
brotherirk Час назад
напомнило...
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8k
perekrestok 12 минут назад
Наверное кому то понравилось. Мне так больше всего нравится винегрет - там очень просто с подачей - главное красиво перемешать! Любому под силу!
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
суп для Макрона)
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Себастьян Перейра

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