Хозяин обманул собаку и заставил есть капусту

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Кошкам и собакам необходимы витамины, содержащиеся в том числе в овощах и зелени. Однако далеко не каждый питомец любит их. Когда питомец не хочет есть овощи, хозяевам приходится идти на хитрость.
Вот так друзей и теряют.
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Даже пожелтевшие гигантские, как кабачок, которые случайно незамеченными оставались и не были собраны вовремя.