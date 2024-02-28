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Хозяин обманул собаку и заставил есть капусту

Хозяин обманул собаку и заставил есть капусту

Автор:
28 февраля 2024 10:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   Прикол   Реакция   Юмор   животные   овощи   собака   
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Кошкам и собакам необходимы витамины, содержащиеся в том числе в овощах и зелени. Однако далеко не каждый питомец любит их. Когда питомец не хочет есть овощи, хозяевам приходится идти на хитрость.

Вот так друзей и теряют.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Реакция   Юмор   животные   овощи   собака   
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8  комментариев
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36k
Опаньки 2 часа назад
у нас кот тыкву жрет так, что урожай до дома с грядки не успеваем донести
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1k
Граф Андрий 44 минуты назад
в Англии есть закон, если собаковод кормит собаку только овощями , то можно получить кроме штрафа ещё и срок....
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3k
Дмитрий Час назад
А что тут удивительного? Собака спокойно есть овощи. Мой такс с большим удовольствием и морковь и капусту любую есть с удовольствием.
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6k
Rubiroid_47 2 часа назад
Когда питомец не хочет есть овощи, он просто не хочет есть.
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21k
Luc72 2 часа назад
У нас алабай в деревне у родителей огурцы лопал с удовольствием

Даже пожелтевшие гигантские, как кабачок
, которые случайно незамеченными оставались и не были собраны вовремя.
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Вы смотрели художественную постановку "Государство и народ".
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