Пума полакомилась частью ужина хозяев

С нашими домашними кошками мы готовы поспорить и делаем это по нескольку раз на дню. Максимум, чем нам это грозит — пара-тройка царапин. А вот если вы достаточно смелы, чтобы завести кису побольше, тогда вам явно придется со многим смириться. В том числе и с тем, что теперь вы живете у нее, а не она у вас.

Прямо, как в этом видео, где пума пришла на запах готовящегося ужина. Она без разрешения (какое тут еще может быть разрешение?) поглотила мясо, и девушка не рискнула ее остановить. Напрашивается вопрос: когда последний раз ели хозяева? И кто вообще тут хозяева?