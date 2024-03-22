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Пума полакомилась частью ужина хозяев

Пума полакомилась частью ужина хозяев

Автор:
22 марта 2024 07:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   кухня   пума   ужин   
2780
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Пума пришла на запах готовящегося ужина и решила забрать свою долю. Будут знать как не приглашать!

С нашими домашними кошками мы готовы поспорить и делаем это по нескольку раз на дню. Максимум, чем нам это грозит — пара-тройка царапин. А вот если вы достаточно смелы, чтобы завести кису побольше, тогда вам явно придется со многим смириться. В том числе и с тем, что теперь вы живете у нее, а не она у вас.

Прямо, как в этом видео, где пума пришла на запах готовящегося ужина. Она без разрешения (какое тут еще может быть разрешение?) поглотила мясо, и девушка не рискнула ее остановить. Напрашивается вопрос: когда последний раз ели хозяева? И кто вообще тут хозяева?

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Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   кухня   пума   ужин   
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16  комментариев
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149
Konstantin Klipikov Час назад
Однажды она пергрызет человекам глотки и на фишках будет пост "До чего доводит содержание диких зверей дома"
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807
Macht 3 минуты назад
Пума полакомилась частью ужина хозяев, и если бы хозяева были против, то пума поужинала бы частью хозяев
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10k
Trenzel2003 9 минут назад
Это хорошо что только мясо стырило, а могло бы и хозяев на зуб попробовать. Хотя, рано или поздно это произойдет. Если самая обычная домашняя кошка кусает, царапает, то что говорить про этих дикарей!
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36k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Странно,что на стол не залезла.Это у них первое дело.
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2k
Алексей Гулевич 36 минут назад
херасе конь, ...лишь бы не хозяйкой полакомился ... не понимаю этих людей
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49
ya da 46 минут назад
Почему нет видео, как этот кошак жрет ту бабу, скучно... Н@хуя таких кошаков дома держать? Охото выпилиться, ну выстрели себе в башню
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10k
vasilykopkov 47 минут назад
Такого тапком не проймёшь...
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113
Liberman 58 минут назад
Идиоты... Это хищник.Воспитывать надо постоянно,чтобы понимала что можно а что нельзя.Любой живой организм пробует новые варианты, всегда. Поэтому должен быть стопор. Сейчас она в наглую отбирает пищу, потом она кидаться начнет,чтобы ей дали пожрать(моя кошка по утрам, когда жрать просит бежит за мной,если я не на кухню и по пяткам лапами бьёт), а потом и сожрать попробует.
а баба стоит негодует... И на этом всё! Тапком по мордяке надо за такое! Пока молодая пума.
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5k
Serj81 Час назад
И попробуй сказать Брысь!
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11k
МихА 2 часа назад
Угу такой хрен откажешь, сам ужином станешь.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3579 постов (3485 в горячем)

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