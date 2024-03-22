Пума полакомилась частью ужина хозяев

Пума пришла на запах готовящегося ужина и решила забрать свою долю. Будут знать как не приглашать!
С нашими домашними кошками мы готовы поспорить и делаем это по нескольку раз на дню. Максимум, чем нам это грозит — пара-тройка царапин. А вот если вы достаточно смелы, чтобы завести кису побольше, тогда вам явно придется со многим смириться. В том числе и с тем, что теперь вы живете у нее, а не она у вас.
Прямо, как в этом видео, где пума пришла на запах готовящегося ужина. Она без разрешения (какое тут еще может быть разрешение?) поглотила мясо, и девушка не рискнула ее остановить. Напрашивается вопрос: когда последний раз ели хозяева? И кто вообще тут хозяева?
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а баба стоит негодует... И на этом всё! Тапком по мордяке надо за такое! Пока молодая пума.
Для всех животных доминирование первичная потребность. И самый простой способ показать свой статус в стае это отобрать еду.
Всё. Теперь пума стоит выше по иерархической лестнице.