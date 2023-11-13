Ссора друзей закончилась падением с высоты третьего этажа

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга у двух друзей возник конфликт во время отдыха в ресторане. Они вышли в холл для серьёзного разговора и стали выяснять отношения. В результате беседы один из мужчин не без помощи другого упал с высоты третьего этажа.