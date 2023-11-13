Ссора друзей закончилась падением с высоты третьего этажа

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В одном из торговых центров Санкт-Петербурга у двух друзей возник конфликт во время отдыха в ресторане. Они вышли в холл для серьёзного разговора и стали выяснять отношения. В результате беседы один из мужчин не без помощи другого упал с высоты третьего этажа.
Один из друзей отправился в реанимацию, а другой задержан. Ему грозит статья «Покушение на убийство».
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Были у меня както в гостях подобные друзья. Один приехал из другого города погостить и по дороге зацепил местного своего друга детства, типа не виделись 100лет но поскольку это были знакомые моей жены всех их я видел впервые. Стол накрыли, сидим выпиваем закусываем, всё мирно и хорошо, потом градус ударил в голову, эти друзья пошли на балкон курить, начали там ругаться, я думаю лезть не буду они же ДРУЗЬЯ сами разберутся. Дело дошло до драки, я вышел на балкон, говорю типа парни завязывайте с этой клоунадой чё вы тут устроили? Они вроде притихли и пошли курить на улицу. Вот там они оторвались по полной, орали на весь двор, в клумбах боролись а время было 2-3 ночи суббота. Жене сказал: в 3,14зду твоих друзей, я спать, чтоб больше их тут не видел. На утро у одного глаз заплыл у другого нос всмятку. Вот так состоялась долгожданная встреча двух друзей которые с 1го класса за одной партой.