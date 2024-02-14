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Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге

Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге

Автор:
14 февраля 2024 08:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   драка   конфликт   подростки   
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли драку с участием нескольких человек возле торгово-развлекательного комплекса на Лиговском проспекте. Четверо несовершеннолетних подростков и 22-летний молодой человек были доставлены в отдел полиции.

По информации полиции, причиной конфликта стало замечание, которое молодым людям сделали из-за обилия нецензурной лексики на фуд-корте. В отношении совершеннолетнего участника конфликта возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

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Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   драка   конфликт   подростки   
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6  комментариев
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62k
Олег Полчаса назад
Всё как в родном кишлаке- толпой на одного
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2k
Александр Ломовицкий 49 минут назад
на камерах передача "в мире животных" на крупном плане отпрыск (в плохом смысле слова) незаменимого специалиста из кишлака и его подружка в черной куртке.

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7k
Alex 54 минуты назад
Надо было еще ноги и руки сломать им.
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11k
Борис Карабанов Час назад
Это происходит, извините за выражение, в культурной столице нашей Родины. Не нужно обладать богатым воображением, чтобы представить, что происходит в местах не столь отдалённых и более отдалённых от столиц - в "центрах опережающего развития". Процент маргинального быдла в обществе год от года неуклонно растёт, быдло становится состоятельнее, агрессивнее, могущественнее. ..
p.s. Признак времени: махач происходит не в столовке, не в кафешке, не в пивнушке, не в забегаловке, а на ФУД-КОРТЕ, за стаканчиком эКспрессо с маффином!
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60k
dima423 Час назад
Ваще не понятно кто там кого и за что...но охрана или полиция оперативно сработали, молодцы)
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