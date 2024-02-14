Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли драку с участием нескольких человек возле торгово-развлекательного комплекса на Лиговском проспекте. Четверо несовершеннолетних подростков и 22-летний молодой человек были доставлены в отдел полиции.
По информации полиции, причиной конфликта стало замечание, которое молодым людям сделали из-за обилия нецензурной лексики на фуд-корте. В отношении совершеннолетнего участника конфликта возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
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p.s. Признак времени: махач происходит не в столовке, не в кафешке, не в пивнушке, не в забегаловке, а на ФУД-КОРТЕ, за стаканчиком эКспрессо с маффином!