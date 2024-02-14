Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге

Зачем отдавать ребенка на плавание

В Южно-Сахалинске мужчина набросился с кулаками на девушку в очереди на заправку и выбил ей зуб

"Кто чушпан? Я чушпан": в Уссурийске подростка избили и поставили на колени

В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора

В Китае владелец закусочной выбил клиенту зубы за лишнюю порцию уксуса

В Санкт-Петербурге мигрант забыл поставить на ручник автомобиль, в котором утонула беременная...